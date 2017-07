Mercedes ne délaissera pas la F1 pour la Formule E

Niki Lauda l’assure

Niki Lauda estime en Hongrie qu’il n’y a aucun risque de voir Mercedes quitter la Formule 1 à moyen terme, après son annonce cette semaine de son engagement en Formule E.

La formule électrique est de plus en plus populaire, au point que Mercedes et Porsche ont rejoint Audi dans cette série.

Porsche et Audi ont toutefois mis de côté des programmes sportifs très importants suite à cette décision. Tout comme Mercedes. Au revoir le DTM et/ou Le Mans pour ces trois constructeurs.

Mercedes va donc quitter le DTM mais pas la Formule 1.

« La Formule 1, c’est notre sport de prédilection. Alors un retrait n’est pas du tout à l’ordre du jour, » assure Lauda.

Rappelons que Lauda et Toto Wolff possèdent à eux deux 40% de l’équipe de Brackley.

Pour Lauda, la Formule E est juste un moyen de s’adapter au futur.

« Nous devions nous demander où le futur nous menait. Mais il faut rendre la Formule E encore plus attractive, parce qu’à l’heure actuelle il faut encore changer les batteries. »

Toto Wolff ajoute : « La Formule E n’en est qu’au début de son développement mais l’électrification a le vent en poupe. Nous ne pouvions pas ignorer cela. »

« Je ne serais pas surpris que dans 3, 4 ou 5 ans, la Formule E soit complètement différente et que nous en parlions beaucoup, à chaque course, » ajoute-t-il, reconnaissant le déficit de notoriété actuel de la discipline.

source: http://nextgen-auto.com