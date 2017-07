Alex Labbé au meilleur de sa forme l’emporte et prend la tête du championnat

Luxxur 300 – Edmonton International Raceway

Alex Labbé mène 216 tours inébranlables pour collecter tous les points requis afin de quitter la côte ouest en tête du championnat de la série NASCAR Pinty’s au circuit Edmonton International Raceway samedi soir.

Une journée parfaite pour la voiture Can-Am Ford Fusion n ° 32 qui avait enregistré le meilleur chrono plus tôt en après-midi, remportant la première position de tête de l’équipe cette saison.

Le jeune protégé de Go FAS Racing a frappé fort cette semaine en montrant aux rivaux qu’il serait imbattable et aussi constant qu’il l’a été, depuis le début de la saison. Effectivement, cette victoire est le résultat de plusieurs bonnes performances accumulées, ce qui ne peut qu’avoir aidé à construire la confiance en soi et la qualité d’exécution de l’équipe. «On veut tous toutes les gagner, si seulement c’était facile, mais j’avais un bon pressentiment. Mon équipe Can-Am/Kappa est soudée dure et je ne peux pas faire autre que lui donner confiance», a-t-il déclaré. «Après avoir ressenti la puissance de la voiture Can-Am Ford no.32, j’étais convaincu qu’on pouvait la gagner celle-là».

Aucun coup de chance, la voiture s’est montrée très dominante bien qu’à un certain moment, on ait cru que la victoire allait échapper des mains du pilote. Pris sur la ligne de course extérieure, Labbé s’est vu perdre 3 positions en piste. Calme, il s’est pris en main et est revenu en tête en moins de 35 tours.

«Je n’ai pas eu peur, j’attendais seulement le bon moment», explique-t-il. «À l’avant-dernière relance, j’ai bien vu que la voiture No.32 Can-Am Ford était plus rapide sur le redémarrage, donc à ce moment, j’ai compris que tout était dans mes mains. On quitte maintenant l’ouest en tête du championnat, on ne peut pas rien demander de mieux».

L’équipe de Can-Am/Kappa attend avec impatience la prochaine course qui aura lieu à Trois-Rivières et où son partenaire principal Can-Am commanditera l’épreuve Les 50 tours Can-Am.

Ne manquez pas la télédiffusion de l’épreuve sur les ondes de TSN le 12 août à 13 h et l’édition francophone sur les ondes de RDS 1er septembre à 20 h 30.

source: Go FAS Racing, gofasracing.ca