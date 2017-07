Pole et record pour Vettel en Hongrie, les Ferrari en première ligne !

Les deux Mercedes en embuscade

Alors que l’on attend une lutte acharnée pour la pole position entre les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull.

L’information la plus surprenante est la présence de Paul Di Resta pour remplacer Felipe Massa pour le reste du week-end. Le Brésilien ne s’est pas senti bien et a préféré laisser sa place à l’Ecossais qui portera le numéro 40.

« Je pense que Felipe est plus déçu que nous tous » explique Claire Williams. « Il a fait le bon choix car la sécurité est le plus important pour nos pilotes. Et quitte à choisir quelqu’un d’autre, nous avons une confiance absolue en Paul, il est notre pilote de réserve depuis deux ans et il a participé à toutes les réunions, nous avons confiance mais il va avoir besoin de temps en Q1 ».

Williams ne l’a pas fait rouler ce matin en essais libres, espérant que Massa serait en pleine santé : « Avec le recul, tout est toujours plus facile à faire n’est-ce pas ? Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que Felipe prenne part aux essais libres ce matin et nous espérions qu’il irait bien ».

« Cela aurait été bien que Paul roule en essais libres 3 mais on ne peut rien y faire. Nous savions que ce circuit ne nous serait pas favorable et Paul va voir son temps de travail raccourci, mais il n’y a pas d’attente précise. Le plus important est d’avoir remplacé Felipe ».

« Je ne me sentais pas bien encore, » explique de son côté Felipe Massa. « J’avais la tête qui tournait. Je voulais être dans la voiture, je voulais courir pour l’équipe mais j’espère vraiment le meilleur pour Paul et pour Williams. »

« Quant à moi, j’ai besoin de me reposer et de me préparer de la meilleure façon possible pour revenir plus fort à Spa après la pause estivale. »

Daniel Ricciardo n’aura pas de pénalité malgré ses problèmes de la matinée car Red Bull a réparé sa monoplace, tandis que Nico Hulkenberg va reculer de cinq places sur la grille suite à un changement de boîte de vitesses.

Q1 – 18 minutes

Paul Di Resta sort rapidement en piste afin d’optimiser son roulage et Valtteri Bottas fait immédiatement une erreur, le contraignant à stopper son premier effort. Hamilton signe le premier temps de référence mais les Ferrari le devancent rapidement, loin toutefois des chronos de la matinée dont la référence avait été signée par Vettel.

Räikkönen s’empare du meilleur temps provisoire avant que Hamilton n’améliore et s’intercale entre les deux Ferrari, rapidement battu par Vettel qui s’approche de la barre des 1’17″.

Les Red Bull s’intercalent entre les Mercedes et les six monoplaces devancent les deux McLaren de Vandoorne et Alonso, rapidement séparées par la Renault de Hulkenberg. Pour ces deux écuries, le Grand Prix de Hongrie pourrait représenter une très bonne occasion d’augmenter le capital en points, qui n’est que de deux unités pour McLaren.

Aux avant-postes, bien que les chronos ne soient encore pas poussés à fond, Verstappen progresse et va s’immiscer entre les deux Ferrari, tandis que Hamilton se place au troisième rang.

Grosjean, alors premier éliminé, progresse au douzième rang tandis que Magnussen, crédité d’aucun chrono sérieux à trois minutes de la fin, remonte au treizième rang. Les deux hommes se font prendre deux places d’abord par Sainz et ensuite par Ocon. Pérez progresse à son tour et élimine Magnussen, provisoirement toujours.

Paul Di Resta continue de progresser mais ne devrait pas franchir la Q1, bien qu’il se retrouve à un dixième des Sauber, ce qui est une performance honorable. Son équipier progresse mais reste dans la zone des éliminés.

Daniil Kvyat sort de la piste au virage 4 et revient en piste de manière très cavalière, pour ne pas dire ridicule, devant Sergio Pérez qui était dans un tour rapide. Le Russe continue de se comporter comme s’il était seul en piste.

Di Resta améliore et s’intercale entre les Sauber, à huit dixièmes de Stroll ! Pérez est qualifié de justesse pour la Q2 et les éliminés sont Magnussen, Stroll, Wehrlein, Di Resta qui signe un retour plus que correct, et Ericsson.

Q2 – 15 minutes

Immédiatement, les Ferrari et les Mercedes sortent des stands et les flèches d’argent signent le meilleur temps avant d’être battues par la Ferrari de Vettel qui, en 1’16″802, bat le record de la piste Hongroise.

Romain Grosjean se rate dans son premier tour chronométré mais ne touche rien et repart en piste. Verstappe signe le deuxième temps provisoire et les Force India se posent pour l’instant juste derrière les six meilleures monoplaces, en attendant que les McLaren et les Renault fassent leur première tentative.

Les McLaren signent d’ailleurs les septième et huitième temps immédiatement, Alonso devant Vandoorne, à une seconde de Vettel. Hulkenberg signe une très belle performance en prenant le sixième temps à moins d’une seconde du record de la piste ! Malheureusement, il aura une pénalité sur la grille qui le fera certainement sortir du top 10.

Avant la dernière tentative, les pilotes éliminés sont Palmer, Sainz, Kvyat, Grosjean et Pérez, tandis que Sebastian Vettel est toujours le seul pilote à être descendu dans la minute 16 secondes.

Hamilton s’empare du meilleur temps en 1’16″693, ce qui est le nouveau record du circuit, et vise désormais sa 68e pole position, afin d’égaler le record de Michael Schumacher.

Vandoorne améliore, tout comme Sainz qui rentre dans le top 10, alors qu’Esteban Ocon progresse mais se rate dans le deuxième secteur et signe le onzième temps. Kvyat n’améliore pas non plus, Palmer progresse mais reste 11e et Sergio Pérez améliore à peine au 14e rang ! Les deux Force India ratent la Q3, ce qui est très rare.

Les éliminés sont Palmer, Ocon, Kvyat, Pérez et Grosjean qui partira en huitième ligne avec son équipier.

Q3 – 12 minutes

C’est reparti pour les dix pilotes qui ont franchi la Q2 avec succès, à savoir les pilotes Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren, ainsi que Sainz et Hulkenberg, respectivement pour Toro Rosso et Renault.

Bottas sera le premier à signer un temps, suivi par Vettel, Hamilton et Räikkönen, tandis que comme en Q1 et Q2, les Red Bull sortent légèrement en décalé. Tout le monde s’octroiera toutefois deux tentatives et Lewis Hamilton annonce immédiatement à la radio que son train de pneus lui offre un meilleur équilibre.

Bottas bat immédiatement le record de la piste mais Vettel explose le chrono en 1’16″276 ! Hamilton rentre immédiatement aux stands après être passé hors piste et va ressortir plus tard tandis que Räikkönen est à six dixièmes de son équipier. Ricciardo prend la troisième place au Finlandais, loin devant Hulkenberg, Alonso et Vandoorne. Verstappen est sorti tandis que Sainz ne fera qu’une seule tentative.

Verstappen sort large à la fin du premier secteur et accuse trois dixièmes à la fin du second, pour en terminer finalement avec le troisième temps provisoire, devant son équipier.

Vettel possède la pole provisoire après la première tentative, devant Bottas et les Red Bull. Räikkönen devance Hulkenberg et les McLaren tandis que Hamilton et Sainz n’ont pas signé de chrono à la moitié de cette troisième partie de séance.

Lewis Hamilton repart en piste pour ce qui sera sa seule tentative chronométrée et fait en sorte de ne trouver personne sur son chemin en anticipant sa sortie. Il se plaint cependant de grosses vibrations !

En retard d’un petit dixième dans le premier secteur, l’Anglais se bat avec sa voiture et doit toutefois assurer son unique temps, mais perd encore un peu de temps dans le deuxième. Il se qualifie même derrière Bottas avec le troisième temps provisoire ! Il ne sera même pas en première ligne tandis que Bottas est dans son tour rapide et signe un 1’16″530, il n’améliore pas !

Vettel et Räikkönen améliorent le premier secteur du circuit tandis que Ricciardo en termine et ne signe que le cinquième temps ! Les deux Ferrari en terminent avec un temps en retrait de deux millièmes, et Räikkönen prend la deuxième place ! Les deux Ferrari seront en première ligne demain !

Les deux Mercedes seront en deuxième ligne, Bottas devant Hamilton, et devanceront Verstappen et Ricciardo. Hulkenberg a signé le septième chrono mais ce sont les McLaren qui partiront en quatrième ligne suite à la pénalité de l’Allemand, Alonso devant Vandoorne. Sainz et Palmer seront donc en cinquième ligne.

Résultat:.