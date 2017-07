James Calado place la Ferrari # 55 Kaspersky Motorsport en pole

Une Ferrari s’élancera de la pole position

Pour la première fois, depuis que les Total 24 Hours of Spa sont une des manches de la Blancpain GT Series.

Au volant de la Ferrari # 55 Kaspersky Motorsport, James Calado a signé un superbe chrono en 2’17.390, le tour le plus rapide jamais réalisé par une GT3 sur la piste de Spa.

Mirko Bortolotti (Lamborghini # 63 Grasser Racing Team) sera à ses côtés en première ligne, alors que les pilotes belges Frédéric Vervisch (R8 # 2 Audi Sport Team WRT) et Laurens Vanthoor (Porsche # 117 KÜS Team75 Bernhard) se partageront la deuxième ligne.

Au début de la Superpole des nuages menaçants se sont installés au dessus du circuit de Spa, mais la piste est restée sèche pendant toute la séance. Les chronos du warm-up, qui s’est déroulé une demi-heure plus tôt, ont rapidement indiqué que le temps de la pole position de la 69ème édition des Total 24 Hours of Spa pourrait être le plus rapide jamais réalisé.

Cela a été rapidement confirmé par René Rast (R8# 1 Audi Sport Team WRT) et Laurens Vanthoor sur la Porsche KÜS Team75 Bernhard, qui tous les deux ont battu la barre des 2’18 au tour. Le chrono du Belge était 0,052s plus rapide que celui de Rast, mais l’Allemand n’est pas resté deuxième bien longtemps.

Jonny Adam a quant à lui créé la surprise en signant exactement le même temps que Laurens Vanthoor au volant de l’Aston Martin # 97 Oman Racing with TF Sport. Malgré tout, les 2’17.674 ne suffirent pas pour lui permettre de s’élancer de la première ligne.

Mirko Bortolotti s’est montré le plus véloce, suivi successivement par James Calado et Fred Vervisch. Finalement, le chrono de Calado s’est avéré être assez rapide pour donner à Ferrari sa première pole position depuis que les Total 24 Hours of Spa appartiennent à la Blancpain GT Series.

Après la séance, les Commissaires Sportifs ont pénalisé Jonny Adam pour avoir pris la piste en dehors de la fenêtre horaire qui lui avait été allouée, et ont supprimé son meilleur tour. Le pilote Aston a dégringolé à la septième place, mais conserve la pole en Pro-Am Cup.

James Calado (Ferrari # 55 Kaspersky Motorsport): « Je suis très heureux de cette pole position, bien que je me sois rendu compte que ce n’est pas vraiment important sur une course de 24 heures. La voiture s’est bien comportée, mais ayant fait une petite erreur dans le dernier virage, je ne pensais pas que ce serait suffisant. Mais je prends ! »

Mirko Bortolotti (Lamborghini # 63 Grasser Racing Team):

« Hier ce fut un peu compliqué et nous sommes parvenus à entrer dans le top 20 pour la Superpole assez tard. Aujourd’hui, les choses se sont beaucoup mieux passées, j’ai réalisé un excellent tour et je pensais que cela suffirait pour aller chercher la pole. Mais James s’est montré un peu plus rapide, alors je le félicite ! »

Fred Vervisch (R8 # 2 Audi Sport Team WRT):

« C’est formidable de se retrouver aux avant-postes, compte tenu surtout du niveau élevé des pilotes. Mais je sais qu’une bonne place au départ ne change pas grand-chose pour la course. Malgré tout, c’est un peu plus confortable de s’élancer des premières lignes.”

Jonny Adam (Aston Martin # 97 Oman Racing Team with TF Sport, 1er Pro-Am Cup):

« Je voulais être le plus haut possible sur la grille, pour prouver que notre Aston est encore une voiture très compétitive. Le fait que nous ayons plus d’une douzaine de voitures entre nous et la Pro-Am suivante nous rendra la tâche un peu plus facile en début de course, mais ce sera bien une course difficile.”

source: 24 Hours of Spa