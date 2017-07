Avec sa victoire de la première course du Hydro-Quebec Montreal ePrix

Lucas di Grassi prend la tête au championnat avec une dernière épreuve à disputer dimanche

Avec sa victoire jumelée à la disqualification de son principal adversaire Sébastien Buemi à la conclusion de l’épreuve, sa Renault e.Dams ayant été déclarée illégale en raison du poids non conforme.

Album photos Flagworld

Cette première expérience électrique sur le circuit urbain de Montréal s’est déroulée devant une belle foule qui avait tardé à remplir les gradins jusqu’en milieu d’après-midi.

Di Grassi, le pilote de la ABT Scheffler Audi Sport numéro 11 est monté sur la plus haut marche du podiim en compagnie de Jean-Eric Vergne et StéphaneSarrazin, les deux pilotes de l’équipe Techcheetah.

Le gagnant de cette course inaugurale devance manitenant son rival avec 18 points d’avance sur Buemi qui débutait la course en 12ième position suite à une pénalité de 10 places sur la grille suite au changement d’une batterie non autorisé par le règlement.

Suite à ce revirement de situation à la tête du Championnat maintenant que Buemi n’est plus le meneur du Championnat, parions que l’épreuve finale de la saison dimanche sera chaudement disputée

Résultat de la première course du weekend montréalais en anglais sur le site de la série

Michel Flageole