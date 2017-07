Tagliani sauve la mise lors de la deuxième course à Saskatoon

Il tentera maintenant de défendre son titre à Edmonton

La soirée a pourtant mal débuté pour le pilote Alex Tagliani alors qu’il a été victime d’un incident qui avait mis fin à sa course lors du premier des deux sprints de la série NASCAR Pinty’s disputés mercredi soir sur l’ovale d’un tiers de mille du Wyant Group Raceway à Saskatoon, Saskatchewan.

Malgré le peu de temps, l’équipe Tagliani Autosport du pilote originaire de Lachenaie a réussi un tour de force pour réparer la voiture EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Spectra Premium fortement endommagée lors de l’incident.

Parti de la huitième position, pour la deuxième course du Velocity Prairie Thunder Twin 100, Tagliani était momentanément remonté au cinquième rang au 59e des 100 tours du sprint avant d’en découdre avec l’Albertain Noel Dowler dans le virage 2 du petit ovale.

Mal lui en prit, car Tagliani s’est retrouvé au 15e rang. Remontant le peloton, Tagliani a finalement terminé la course en neuvième position à 3,3 secondes du vainqueur Cayden Lapcevich.

DJ Kennington a dû de nouveau se contenter de la seconde place tout comme au premier sprint. Alex Labbé, vainqueur de la première épreuve, a terminé troisième. Vingt pilotes ont pris le départ et 17 ont croisé l’arrivée dont 15 sur le tour du vainqueur. La course a été neutralisée quatre fois.

Désastre pour Tag lors de la première course à Saskatoon

Une des choses qu’Alex Tagliani ne voulait pas qu’il arrive lors de la sixième étape de la saison s’est produite lors du premier sprint du Twin 100.

Au 65e tour, Tagliani s’est fait ramasser par le peloton qui se resserrait pour éviter la voiture en perdition de Ian Admiraal de Sherwood Park, Alberta, partie en tête-à-queue devant eux sur la ligne droite des puits.

Tagliani a été forcé de retraiter derrière les murets des puits afin que l’équipe puisse effectuer les réparations à la voiture EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Spectra Premium dont l’avant a été fortement amoché. Tagliani n’est jamais revenu en piste. Qualifié huitième, il était cinquième lors de l’incident.

Alex Labbé a contré les attaques de DJ Kennington en fin de course pour inscrire sa deuxième victoire de la saison. Cayden Lapcevich a terminé troisième devant Donald Theetge et Gary Klutt. Vingt pilotes ont pris le départ et 19 ont croisé l’arrivée dont 15 sur le tour du vainqueur. La course a été neutralisée à cinq reprises.

« Évidemment, ce sont des résultats décevants, a indiqué Tagliani. Nous avons été hyper malchanceux. Lors de la première course, la voiture était très rapide et nous étions en mode attaque pour remonter. Puis, il y a eu un incident avec une voiture en dérapage à l’intérieur de la piste. Le pilote a tenté de revenir en piste devant les meneurs, causant un effet accordéon qui a forcé les meneurs à ralentir brusquement et j’ai frappé l’arrière d’un concurrent défonçant le radiateur de ma voiture. Ma course était terminée. »

L’équipe a de peine et misère réparé à temps pour le deuxième sprint à cause du court temps d’arrêt entre les deux courses. Tout de même, ils ont fait un travail fantastique pour la remettre en ordre.

De nouveau, la voiture était excellente même s’il manquait quelques pièces à l’avant. Alors que je me battais pour conserver ma cinquième place, il y a eu un contact latéral qui a de nouveau amoché la carrosserie.

Malgré ce fait, j’ai remonté jusqu’en neuvième place après avoir chuté à l’arrière du peloton. Ce soir, la chance n’était pas de notre côté. Il reste six courses au calendrier et nous allons tout faire pour terminer la saison en force. »

Soirée payante pour certains pilotes comme ceux du trio Lapcevich, Kennington et Labbé, car chaque résultat du Twin 100 accordait des points complets au championnat. Malgré son abandon au premier sprint, Tagliani a inscrit assez de points pour conserver le huitième rang avec 237 points, trois derrière la sixième place de Jean-François Dumoulin.

Kevin Lacroix demeure au premier rang avec 300 points, mais son avance sur Labbé a fondu de 13 à deux points. Auteur d’une victoire et d’une troisième place, le champion en titre Lapcevich occupe maintenant le troisième rang avec 274 points, quatre de mieux que Kennington.

En 52 départs en NASCAR Pinty’s, Tag a inscrit cinq victoires, huit positions de tête, 19 top cinq et 32 top dix. Les amateurs pourront revoir le déroulement du programme double Velocity Prairie Thunder Twin 100 sur les ondes de RDS le dimanche 20 août à 17 heures, heure de l’Est. Prochain arrêt : Edmonton.

Une troisième course en quatre jours, cette fois à Edmonton

À la suite de leur passage à Saskatoon, les pilotes de la série NASCAR Pinty’s termineront leur tournée dans l’Ouest canadien avec un arrêt à Edmonton pour la huitième étape de la saison qui sera disputée samedi soir sur l’ovale d’un quart de mille du Edmonton International Raceway à Wetaskiwin, une petite localité située au sud d’Edmonton en Alberta.

La séance d’essais de 60 minutes débutera à 12 h 45, heure locale, et sera suivie de la qualification à 16 h 05. Le départ du Luxxur 300, une épreuve de 300 tours (121 kilomètres) avec interruption de cinq minutes vers la mi-course, est prévu pour 19 h 30, heure des Rocheuses (21 h 30 HAE).

Tagliani tentera de défendre son titre à Edmonton

Deux des cinq victoires d’Alex Tagliani en série NASCAR Canada sont survenues à Edmonton. L’an dernier, le pilote de la couronne nord de Montréal avait pris les commandes de la course d’Edmonton au 88e tour et avait mené jusqu’à l’arrivée.

Sa première victoire dans ce championnat remonte à 2008 alors que la course était disputée sur le circuit routier temporaire du Edmonton City Centre Airport. Alex détient également le record du tour de qualification du Edmonton Raceway établi en 2014 alors qu’il avait effectué un passage en 12,514 secondes autour de l’ovale d’un quart de mille affichant une vitesse moyenne de 115,742 km/h.

Une fin de parcours chargée pour Alex Tagliani à Edmonton

La deuxième partie de ce voyage dans l’Ouest canadien ne sera pas moins reposante pour le pilote québécois qui après une nuit passée à Edmonton sera en tournée de promotion et de relations médiatiques la veille de la course du samedi soir.

À la suite de rencontres très matinales avec les médias locaux le vendredi 28 juillet, Alex et l’équipe Tagliani Autosport rencontreront les amateurs au magasin RONA situé au 340 Baseline Road à Sherwood Park (T8H 2J2) de 9 heures à midi, heure des Rocheuses.

Plus tard dans la journée, l’équipe se rendra au nouveau magasin LOWE’S Namao situé au 9603, 165e Avenue NW à Edmonton (T5Z 3X3) de 14 heures à 16 h 30. Finalement pour ceux qui auraient manqué l’un de ces rendez-vous, Tagliani sera présent de 17 h à 19 h au Wyndham Garden Edmonton Airport au 8019 Sparrow Drive à Leduc.

Lors de ces évènements, Lowe’s Canada s’associe à EpiPen pour mieux faire connaître les risques associés aux allergies alimentaires. EpiPen, un autre commanditaire principal d’Alex Tagliani, fabrique les auto-injecteurs EpiPenMD pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques.

Participez au concours Accélérez la discussion d’Allergies alimentaires Canada !

Cet été, joignez-vous au pilote automobile canadien vedette Alex Tagliani qui dispute des courses partout au Canada et, dans le cadre de l’événement L’été de TAG 2017 contribue à la sensibilisation aux allergies alimentaires et à l’importance d’informer son entourage en cours de route !

Participez au concours « Accélérez la discussion d’Allergies alimentaires Canada » sur le site allergiesalimentairescanada.ca/tag.

Source : Max d’Orsonnens – Tagliani Autosport