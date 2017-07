Ranger et l’équipe Mopar se battent sans relâche

À Saskatoon au circuit Wyant Group Raceway

Andrew Ranger et l’équipe Mopar Parts Dodge #27 étaient de retour en piste pour la première manche de la série Nascar Pinty’s dans l’ouest Canadien mercredi soir au circuit Wyant Group Raceway à Saskatoon en Saskatchewan.

Le changement unique était que cette année, la série allait produire deux courses de 100 tours la même journée.

Lors de la seule séance d’essaies de l’après-midi, Ranger à bord de la Mopar Parts Dodge #27 n’était pas le bolide le plus rapide en piste mais Ranger se montrait toutefois confiant que la course se déroulerait bien.

‘’La voiture était très constante et je pense que ça va nous servir pour la course,’’ disait-il suivant la séance de pratique.

Ranger arriva à qualifer la Mopar Parts Dodge #27 en 7ième position pour la première épreuve de 100 tours mais se retrouva en situation difficile très tôt. Dès le départ, la voiture était très difficile à contrôler pour Ranger et commença à régresser dans le peloton.

‘’La voiture était très lousse,’’ disait-il après la course. ‘’Je n’arrivais pas à garder toute la puissance’’ expliquait-il.

À la fin de la première course, Ranger se classa 10ième et l’équipe allait immédiatement pouvoir commencer à travailler et faire les ajustements requis pour la deuxième course. La position de départ était déterminée selon le tour le plus rapide durant la première épreuve, ainsi, la Mopar Parts Dodge #27 allait s’élancer de la 11ième position.

Cependant, une fois de plus la manutention de la voiture était un problème pour la Mopar Parts Dodge #27. Ranger allait donc utiliser la première neutralisation pour entrer aux puits et procéder à quelques ajustements de plus, ce qui a amélioré la voiture.

Au moment où la course battait son plein, Ranger utilisa toutes ses compétences pour garder la Mopar Parts Dodge #27 près du peloton de tête et fût en mesure de passer la drapeau à damier en 7ième position. ‘’C’était décevant, c’est certain,’’ disait le pilote, ‘’On était en pôle pour cette épreuve l’année dernière mais il y a eu quelques changements de fait à la piste et on a eu de la difficulté toute la journée. Par contre, je sais que l’équipe Mopar va travailler très fort pour la prochaine épreuve à Edmonton’’ ajoutait-il.

Andrew Ranger et l’équipe Mopar Parts Dodge #27 se dirige maintenant vers le circuit de Edmonton Internation Raceway pour le prochain événement de ce samedi 29 juillet.

source: TL Sports & Entertainment