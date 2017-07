Louis-Philippe Dumoulin termine 6e et 5e à Saskatoon

Sur le circuit du Wyant Group Raceway

C’est respectivement en sixième et cinquième place que l’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare a franchi la ligne d’arrivée.

Qualifié en neuvième place pour les deux épreuves de 100 tours, Louis-Philippe Dumoulin s’est battu sans relâche avec ses adversaires, notamment lors des relances à l’extérieur, afin de maintenir sa position.

Deux courses dans la même soirée était une première pour les équipes de la série NASCAR Pinty’s. Les pilotes étaient en mode agressif lors des premiers 100 tours afin de réaliser leur meilleur chrono pour le deuxième départ.

« Ce format de course de 100 tours ne nous avantage pas puisque les réglages sont efficaces sur le long cours. De plus, dans les deux courses, nous étions souvent positionnés à l’extérieur lors des relances.

Sur cette piste, la ligne de course extérieure n’est pas adéquate et nous devions nous battre sans relâche pour gagner des positions. Pour la deuxième épreuve, nous avions la voiture pour monter sur le podium, c’est positif pour la course à Edmonton ce week-end », explique le pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare.

Dès samedi, l’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare sera en piste pour la dernière épreuve de l’Ouest canadien. Soyez des nôtres le 29 juillet à 19h30 pour le départ de la course au Edmonton International Raceway.

Résultats des courses :

http://nas.cr/2tEq7jN (course #6)

http://nas.cr/2uZTAbO (course #7)

La course sera télédiffusée sur les ondes de TSN le samedi 5 août à midi ainsi que sur RDS le dimanche 20 août à 17h.

source: Dumoulin Compétition