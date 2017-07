Kevin Lacroix au pied du podium à Saskatoon

Lors du programme double de mercredi soir le 26 juillet

Les événements en NASCAR Pinty’s au Wyant Group Raceway ne se sera pas déroulé comme prévu pour Kevin Lacroix alors que le pilote originaire de Saint-Eustache marque une 8ème et 4ème position.

Il avait pourtant qualifié en première position pour la première épreuve, remportant ainsi un prix de 500$ pour cette position. Kevin a réussi à mener pour le tiers de l’épreuve, avant de devoir céder la place aux compétiteurs alors que la voiture a commencé à se détériorer.

« Nous n’étions pas capables de rester dans la ligne intérieure à cause des ajustements qui n’étaient pas parfaits, j’ai donc eu du mal à maintenir ma position » déclare Kevin Lacroix.

Le pilote de la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation s’élançait de la 3ème position pour la deuxième épreuve de 100 tours de la soirée, puisqu’il avait marqué le troisième meilleur temps lors de la course précédente.

Bien que Kevin ait été au pied du podium pour cette épreuve, il aura tout de même mené une bonne partie de la course. Ce n’était pas gagné d’avance puisqu’il les quatre premières voitures auraient pu remporter cette course.

« Lors de la dernière relance, j’étais en 2ème position mais sur la ligne extérieure, c’est à ce moment que je suis retombé en 4ème position, » explique Kevin. « Lors de la pause entre les deux courses, nous avons fait les ajustements nécessaires à la voiture, mais elle est devenue trop survireuse, c’était tout de même mieux qu’à la première course. »

Pour l’instant, Kevin maintient sa première position au championnat des pilotes avec 300 points, contre 298 pour Alex Labbé. C’est avec le souci de garder sa première place au championnat que Kevin se rend au Edmonton International Speedway pour courir lors du LUXXUR 300 présenté par Bayer ce samedi 29 juillet.

«L’année dernière, nous avions qualifié en première position sur cette piste. Nous performons bien sur des ovales qui n’ont pas d’inclinaison, comme à Saint-Eustache. Ces tracés sont parfois traîtres alors il est difficile de prédire comment la course se déroulera pour moi. »

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire.

« Merci à tous les employés de Bumper To Bumper qui sont venus ce mercredi à Saskatoon. Il est toujours plaisant de côtoyer des gens passionnés et connaisseurs. »

Circuits Résultats

Canadian Tire Motorsport Park 1er

Delaware Speedway 5ème

Autodrome Chaudière 6ème

Circuit ICAR 1er

Toronto Indy 1er

Wyant Group Raceway 8ème

Wyant Group Raceway 4ème

source: Service Presse