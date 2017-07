Loeb va prendre le volant de la Citroën C3 WRC

Sébastien Loeb va retrouver Citroën pour réaliser une séance d’essais avec la C3 WRC

Si Sébastien Loeb a rejoint Peugeot Sport pour poursuivre sa carrière de pilote en Rallycross et en Rallye-Raid, le nonuple champion du WRC a gardé des liens avec Citroën Racing, entité du groupe PSA.

L’Alsacien participera à une séance d’essais au volant de la Citroën C3 WRC en configuration asphalte dans les prochaines semaines. Ce test permettra à la fois à Sébastien Loeb de découvrir les performances des nouvelles WRC et au constructeur français de bénéficier des retours de l’ancien champion du monde.

« Nous pouvons former une seule entité avec la création de PSA Motorsport, commente Sébastien Loeb. Je peux apporter mon expérience à Citroën en testant la C3 WRC en plus de mes programmes avec Peugeot en World RX et en Rallye-Raid. »

« J’ai hâte de reprendre le volant d’une WRC et de voir à quel point la technologie a changé dans cette discipline car je reste passionné de rallye. Parmi toutes les disciplines que j’ai testées ces cinq dernières années, j’ai le sentiment que c’est le rallye que je préfère », souligne Sébastien Loeb.

Sébastien Loeb a inscrit 78 victoires en WRC avant de poursuivre sa carrière avec Citroën en WTCC. L’Alsacien a rejoint Peugeot fin 2015 avec qui il avait déjà signé le record de la montée de Pikes Peak en 2013 avec la 208 T16 Pikes Peak.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis