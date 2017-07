La FIA tout proche de valider le retour de Kubica

Un dernier test de sécurité au programme cependant

Lundi, Renault confirmait que Robert Kubica prendrait le volant de la R.S.17 le mardi qui suivrait le Grand Prix de Hongrie, pour le premier jour des essais privés sur le Hungaroring.

La perspective d’un retour spectaculaire du Polonais en F1 se rapproche de jour en jour. Bild croit même savoir que Kubica pourrait remplacer Jolyon Palmer dès le Grand Prix de Belgique, à la rentrée.

Mais il y a une condition à cela : que la FIA ne soit pas formellement opposée au retour de l’homme aux 12 podiums en F1. Le doute demeure pour des raisons de sécurité.

Pour rappel, le bras droit de Robert Kubica est toujours sévèrement handicapé depuis cet accident de rallye en 2011. Dans la monoplace du Polonais, Renault a dû apporter quelques modifications au volant pour qu’il soit possible de changer de vitesses seulement grâce à la main gauche.

Or, aujourd’hui, une autre excellente nouvelle est tombée pour Kubica et Renault : le directeur de course Charlie Whiting a confirmé que « comme n’importe quel autre pilote, Robert a sa licence-A de sa fédération nationale. »

« La licence inclut aussi le résultat de tests médicaux » a pris le soin de confirmer Charlie Whiting.

Kubica sera donc autorisé à participer aux essais privés, même si un dernier obstacle demeure : il devra prouver qu’il peut s’extraire en moins de 5 secondes de son cockpit – une exigence de la FIA en cas d’urgence.

« Il n’y aura aucune exception à la règle pour Kubica » précise Whiting.

source: http://nextgen-auto.com/