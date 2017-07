Nos premières photos sont en ligne

Ce midi, le Cabinet du maire Denis Coderre avait convié les représentants des médias à l’inauguration du Montreal ePrix sur le site même de cette première *électrique* pour SA ville.

Bien entendu, il fallait s’attendre à une belle cohue pour se rendre au 1400 René-Levesque à la Tour de Radio-Canada, le point de rencontre qui nous avait été suggéré.

Effectivement, personne ne semblait en mesure de nous indiquer où stationner sauf pour nous ordonner sur un ton abusif de quitter le site OPC.

Après 45 minutes prisonnier du labyrinthe Radio-Canada, René-Levesque, Papineau, je suis finalement sorti de la prison de barrières métalliques pour me retrouver dans le stationnement désert de la Poissonnerie La Mer ou je suis allé demander à la direction du commerce reconnu comme étant la meilleure poissonnerie au Canada la permission de stationner une petite heure *pour l’amour du bon Diable*, pretty-pretty please , s’Il vous plaît !!! Merci !!!

Permission accordée, je me suis rendu à la course au lieu de rencontre où nous avions été convié à 11h00 pour attendre ensuite 45 minutes en plein soleil sans même une bouteille d’eau en attendant monsieur le maire et sa suite…

Pauvre lui… Le bon maire a été bombardé de toutes parts pendant plus de 45 minutes à défendre ce premier Formula E – Hydro-Quebec Montreal ePrix

À noter que l’ami Patrick Carpentier pourtant porte-parole de l’événement n’a jamais été invité à prendre la parole devant les médias.

La petite équipe Flagworld sera sur place à compter de vendredi jusqu’à la conclusion dimanche pour la couverture de l’événement.

Programme double à Montréal

Pour le programme double de la finale de la saison 2016/17 du Championnat de Formule E de la FIA

La série de courses de rue électriques file vers un nouvel emplacement pour un autre affrontement dramatique afin de déterminer son troisième champion.

S’agira-t-il du premier vainqueur de deux championnats consécutifs de la courte histoire de la série, soit SebastienBuemi,ou un nouveau champion émergera-t-il en la personnede LucasdiGrassi?

Avec 10 points séparant les deux adversaires et 58 points en jeu lors des deux dernières journées, onpeut affirmer que tout est possible.

L’événement Hydro-Québec Montréal ePrix aura lieu les 29 et 30 juillet dans les rues de Montréal, le long du fleuve Saint-Laurent sur uncircuit de 2,75km.

Lesvoitures de Formule E complètement électriques traverseront 14 virages et se faufileront le long de la rue Viger Est, en passant devant la Maison de Radio-Canada. Les voitures partiront de la ligne de départ sur le boulevard René-Levesque est.

Michel Flageole