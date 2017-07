Formula 1 Pirelli Magyar Nagdij 2017

32e édition – 11e manche du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA – 2017

Qualifications : samedi 29 juillet 14 h, heure locale; en direct à RDS à compter de 7 h 45; à TSN5- à 7 h, à TSN 1-4 à 7 h 55; en rediffusion à RDS à 14 h,

Course : dimanche 30 juillet, 14 h, heure locale; avant-course en direct à RDS à compter de 7 h 30; en direct à TSN 5 à compter de 7 h, à TSN 4 à 7 h 55 ; en rediffusion à RDS à 17 h 30, à TSN 1-3 à Midi 30.

Hungaroring, Budapest, capitale de la Hongrie, 4,381 km, 14 virages, deux zones DRS

70 tours pour 306,63 km, record du tour : 1:19,071 par Michael Schumacher (Ferrari) 2004

Résultats de 2016 :

Première ligne de la grille :

Nico Rosberg (Mercedes) 1:19,965

Lewis Hamilton (Mercedes) 1:20,108

Course :

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

Nico Rosberg (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull Tag Heuer)

Meilleur tour : Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:23,086

À propos du Grand Prix de Hongrie :

On peut rappeler que le Grand Prix de Hongrie a été le premier présenté en pays communiste, derrière ce qu’on appela, des années 50 aux années 80, le « Rideau de fer ». Mais, l’événement ne fut présenté qu’à trois reprises sous régime communiste, le pays ayant changé de constitution à l’automne 1989 après avoir ouvert ses frontières en mai de la même année. Bien que le pays ait été membre du Pacte de Varsovie, Budapest était déjà considérée comme une des capitales communistes les plus ouvertes à l’Ouest.

Budapest (agglomération urbaine de plus de 2,5 millions d’habitants constituée des anciennes villes de Buda et Pest) est traversée par le Danube, 2 e plus grand fleuve d’Europe. Le circuit de l’Hungaroring est établi au nord-est de la ville, du côté de Pest, dans la commune de Mogyórod.

À l'entrée de l'Hungaroring se trouve une statue du pilote et mécanicien franco-hongrois Ferenc Szisz qui, en 1906, remporta sur Renault la toute première épreuve qualifiée de « Grand Prix » sur un circuit tracé sur les routes entourant Le Mans, en France. Zolt Baumgartner est le seul pilote à avoir participé à son Grand Prix national en 2004 chez Minardi. Il se qualifia 18 e et termina au 15 e

Il y a eu, en 1936, un Grand Prix de Hongrie disputé sur un circuit tracé dans les rues de Budapest. Il avait été remporté par le légendaire pilote italien Tazio Nuvolari, au volant d'une Alfa Romeo.

Depuis 2005, la fin du Grand Prix de Hongrie marque le début des vacances estivales de la F1. Cette année, à l’exception de ceux qui seront occupés aux essais libres prévus sur l’Hungaroring les 1 er et 2 août, le personnel des écuries du Championnat du monde passera 26 jours loin des circuits. Leur prochain rendez-vous étant Spa, en Belgique, du 25 au 27 août.

Depuis 2005, la fin du Grand Prix de Hongrie marque le début des vacances estivales de la F1. Cette année, à l'exception de ceux qui seront occupés aux essais libres prévus sur l'Hungaroring les 1 er et 2 août, le personnel des écuries du Championnat du monde passera 26 jours loin des circuits. Leur prochain rendez-vous étant Spa, en Belgique, du 25 au 27 août. Depuis 1986, alors que l'épreuve a été présentée entre la mi-juillet et la mi-août, il n'aura plu qu'à trois occasions en trente et un ans lors de la course. Lors de deux de ces courses, Jenson Button l'a emporté, dont en 2006. Il s'agissait pour lui d'un premier succès en carrière. L'Anglais a récidivé à nouveau sous la pluie en 2011. Puis, en 2014, c'est Daniel Ricciardo qui triomphait malgré les intempéries.

Jacques Villeneuve a connu de bons moments en Hongrie, du moins lors de ses années Williams. Il y a inscrit des victoires en 1996 et 1997 et termina 3 e en 1998. Lors de son année de championnat en 1997, il partit de la 1 re ligne, second aux côtés de son grand rival Michael Schumacher. Par la suite, avec BAR et Sauber, ce fut beaucoup moins glorieux.

McLaren est l'équipe qui, avec huit positions de tête, onze victoires, vingt-deux présences au podium et plus de 3 000 kilomètres en tête, domine presque toutes les statistiques du Grand Prix de Hongrie. Williams et Ferrari comptent avec neuf le plus grand nombre de tours le plus rapide.

Ayrton Senna, Michael Schumacher et Kimi Räikkönen sont tous apparus à sept reprises sur le podium hongrois. Lewis Hamilton pourrait les rejoindre cette année, surtout s’il y remporte ce week-end sa 6 e victoire sur l’Hungaroring, un exploit qu’il a déjà accompli plus tôt cette saison au Grand Prix du Canada.

Outre Hamilton et Ricciardo, les pilotes actifs qui ont gagné en Hongrie sont : Fernando Alonso (2003, Renault), Kimi Räikkönen (2005, McLaren) et Sebastian Vettel (2015, Ferrari).

Quelques anniversaires :

29 juillet : Ce samedi, dans le paddock du Hungaroring, Fernando Alonso célèbrera ses 36 ans.

8 août : Un des plus populaires pilotes britanniques de l’histoire, vainqueur au Canada en 1986 et Champion du monde de 1992, Nigel Mansell, célèbrera ses 64 ans.

17 août : Pendant les longues vacances estivales de la F1, le 17 août, un triple vainqueur au Canada (1982, 1984, 1991) et triple Champion du monde, le Brésilien Nelson Piquet célèbrera ses 65 ans.

19 août : Nico Hulkenberg entrera dans une nouvelle décennie, célébrant son 30e anniversaire de naissance.

Hamilton égale et surpasse toutes sortes de records :

À Silverstone, pour la 12e fois de sa carrière, Lewis Hamilton a mené un Grand Prix de bout en bout, ce qui lui fait autant de réussites de ce genre que Jim Clark et Sebastian Vettel, au 2e rang. Le pilote Mercedes a désormais dans sa mire Ayrton Senna, qui a réussi l’exploit dix-neuf fois. En Angleterre, Lewis s’est aussi approché à une seule position de tête de Michael Schumacher, au 1er rang avec soixante-huit. Il a aussi réussi son 5e « Grand Chelem », ce qui lui en fait justement autant que Michael Schumacher. Enfin dans un autre secteur, à Budapest, le pilote Mercedes rejoindra un autre grand de la discipline : il en sera à son 199e départ… ce qui lui en fera autant qu’Alain Prost.

Les prodigieux résultats de Mercedes :

Le Grand Prix de Grande Bretagne a servi de conclusion à la demi-saison 2017. Cela fait maintenant trois saisons et demie que l’équipe anglo-germanique met en piste des monoplaces propulsées par un moteur turbo hybride et… domine outrageusement!

À preuve, depuis le Grand Prix d’Australie 2014, Mercedes s’est offert soixante-quatre positions de tête, n’en laissant que trois à Ferrari et une à Red Bull. Quant aux victoires, depuis le début de 2014, Hamilton, Rosberg et Bottas se sont offerts cinquante-sept succès, n’en laissant que six aux pilotes Ferrari et autant à ceux de Red Bull.

Valtteri Bottas et Keke Rosberg :

En Hongrie, Valtteri Bottas tentera de monter au podium pour une 17e fois en carrière, ce qui lui fera autant de présences sur celui-ci que le premier Finlandais à connaître des succès en Formule 1, Keke Rosberg. Le pilote Mercedes reste cependant loin de ses concitoyens Hakkinen et Räikkönen. À Silverstone, c’était aussi la 5e fois que deux Finlandais montaient ensemble au podium. Chaque fois Räikkönen y figurait, trois fois avec Heikki Kovalainen, deux fois avec Bottas.

Alonso et Sainz, et une nouvelle marque pour l’Espagne :

L’Espagne, au 11e rang des pays représentés par des fils du pays dans l’histoire du Championnat du monde, atteindra en Hongrie, grâce à Fernando Alonso et Carlos Sainz, la marque des 400 Grands Prix. Un mois plus tard, en Belgique, elle passera au 10e rang avec 401 Grands Prix, sur un pied d’égalité avec le Japon.

50 ans de F1 au Canada… Saviez-vous que?

Dans chaque bulletin de la saison 2017, nous vous présentons des statistiques portant sur l’histoire du Formula 1 Grand Prix du Canada. Saviez-vous que depuis son premier départ au Canada, en 2008, au volant d’une Toro Rosso, l’Allemand Sebastian Vettel a inscrit des points à chacune de ses neuf participations sur le circuit Gilles-Villeneuve? Ce qui signifie aussi bien sûr qu’il a terminé toutes ses courses. Cependant, il n’a inscrit qu’une seule victoire, en 2013.

Réserver ses places pour 2018 :

Tous les amateurs qui souhaitent assister à l’édition 2018 du Formula 1 Grand Prix du Canada, les 8, 9 et 10 juin 2017, qu’ils aient été présents ou non en 2017, peuvent désormais commander leurs places dans la tribune de leur choix ou en admission générale. On peut effectuer directement les commandes sur le site Web de l’événement au www.gpcanada.ca ou en composant le 514 350-0000, tous les jours de la semaine, entre 8 h et 20 h.

