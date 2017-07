Didier Schraenen et l’équipe ÉNERGIE Dodge STCH RDS Top 5 à Tremblant

De retour en piste ce week-end pour la Classique d’été au circuit Mont Tremblant

L’équipe ÉNERGIE Dodge STCH RDS a signé une solide performance lui permettant de grimper à la cinquième place du Formula Tour 1600 Groupe STCH présenté par Toyo Tires.

Cette épreuve portait bien son nom puisqu’elle s’est déroulée sous le soleil durant les quatre jours d’activités qui avaient débutés jeudi par des essais. Didier Schraenen et son équipe en profitaient pour tester de nouveaux réglages qui lui ont permis de signer le deuxième temps lors de la qualification du samedi matin pour la première de trois courses.

Malheureusement le pilote de Mont-St-Hilaire allait être pénalisé pour avoir manqué la réunion des pilotes et fut obligé de partir de la 6ème position. Cela n’allait pas diminuer ses ardeurs puisque dès la fin du premier tour il était déjà remonté à la deuxième place.

Au tour suivant après une bonne glissade à la sortie des esses il perdait deux positions puis en voulant reprendre celles-ci effectuait un tête-à-queue à la mi-course pour terminer là ou il était parti, en 6ème. Konrad Czaczyk remportait la course devant Roman De Angelis et Jacob Astren.

« J’ai été un peu trop agressif et abusé de mes pneus. C’est ma faute, je n’ai que moi à blâmer. Mais je suis fier de voir qu’on est dans le coup. C’est tellement compétitif cette année, les courses sont complètement folles, le calibre est très élevé et c’est serré comme jamais.

À preuve, la deuxième course où nous avons terminé 4ème et manqué le podium par 25 centièmes de seconde comme l’avait fait Guillaume Archambault dans la première course. Pire encore seulement 72 centièmes nous séparaient de la victoire. Quatre voitures roues dans roues à l’arrivée, ça c’est de la course! »

C’est Roman De Angelis qui signait alors sa première victoire de la saison devant Czaczyk et Astren. Finalement dans la troisième épreuve même podium que dans la première, Czaczyk, De Angelis, Astren suivi d’Archambault, à 20 centièmes du podium, et Schraenen à une seconde.

« Ça fait trente ans que je fais de la course dont 25 en monoplace et je peux vous dire que j’en ai fait des courses serrées mais entre autant de pilotes et du début à la fin comme ce week-end; c’était quelque chose.

Mes gars ont tout donné et ont travaillé d’arrache-pied durant quatre jours. Inscrit en Formule libre 2 en plus du Formula Tour 1600 Groupe STCH, nous avons fait près de 200 tours de piste pour près de 850 kilomètres en piste sans venir à bout de nos pneus Toyo, c’est incroyable! »

Au championnat Czaczyk mène toujours devant De Angelis par 8 petits points. Seulement 13 points séparent les troisièmes quatrièmes et cinquièmes places de Astren, Archambault et Schraenen.

Les trois prochaines épreuves se tiendront au Grand Prix de Trois-Rivières. Les deux premières seront courues en fin d’après-midi et en début de soirée vendredi le 11 août alors que ce sera journée portes-ouvertes au GP3R.

Tout le monde sera admis gratuitement au circuit dès midi et les gradins seront ouverts également au public.

Didier Schraenen compte sur l’appui de la radio ÉNERGIE et ses dix stations à travers la province, des concessionnaires Chrysler Dodge Jeep et Ram du Québec, du Groupe STCH spécialisé dans le transport et la logistique, de RDS, le Réseau des Sports ainsi que Ideal Protein, Les Camions Granby, Groupe Richer, Lettram Design Plus, Motul Lubrispec, Perry Performance et Compétition, Transports Guy Mahoney, SH Karting, Fix Auto St-Hyacinthe, Dynatech, MÉCAR, CMV Monoplaces et les vêtements MSI.

source: Communiqué Didier Schraenen