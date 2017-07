Brad Keselowski prolonge avec Team Penske

Team Penske a officialisé la prolongation de contrat pour plusieurs saisons de Brad Keselowski

Le champion Cup Series 2012 poursuivra ainsi sa carrière au sein de l’écurie avec qui il a disputé la quasi totalité de sa carrière dans la catégorie reine de la Nascar.

Le pilote américain va également retrouver pour les années à venir Paul Wolfe, responsable d’équipe de la Ford Fusion n°2, qui a prolongé de son côté avec la formation de Roger Penske.

« Roger et toutes les personnes chez Team Penske m’ont donné tout ce dont nous avons besoin pour gagner des championnats au plus haut niveau de la Nascar, commente « Brad K ». Comme je l’ai dit régulièrement, Team Penske est l’endroit où je veux être et je suis ravi de poursuivre avec cette organisation dans le futur. Il me reste encore beaucoup d’années dans ce sport et je sens sincèrement que nos meilleures années sont devant nous. »

Brad Keselowski a remporté 22 courses en Cup Series depuis 2009 avec Penske, le titre 2012 (le dernier pour la marque Dodge à ce jour), ainsi que le sacre Xfinity Series 2010. Lauréat à Atlanta (Georgie) et Martinsville (Virginie) cette année, le natif du Michigan devrait se qualifier pour le Chase et ainsi viser un second sacre.

sorce: Autohebdo.fr