Sacha Fenestraz augmente son avance en s’imposant au Red Bull Ring 

Le Français a devancé Will Palmer (R-ace GP) et Gabriel Aubry (Tech 1 Racing)

Parti en pole position, Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) n’a pas tremblé malgré deux interventions de la voiture de sécurité en signant son troisième succès de la saison.

Quatrième, le pensionnaire de la Renault Sport Academy Max Fewtrell (Tech 1 Racing) s’est imposé chez les rookies. Avec sa victoire, Sacha Fenestraz possède désormais vingt-sept points d’avance sur son plus proche rival alors qu’il ne reste plus que dix pilotes en lice pour le titre.

Samedi, Sacha Fenestraz s’était offert la pole en 1’28’’429 aux dépens de Gabriel Aubry, auteur du même temps dans le groupe suivant. Le nouveau leader du classement général s’élançait donc devant Gabriel Aubry,Grille de départ

Au départ, Sacha Fenestraz conservait les commandes tandis que Will Palmer profitait du duel entre Gabriel Aubry et Max Defourny pour s’emparer de la deuxième position. Derrière, Robert Shwartzman se hissait au cinquième rang avant de dépasser Max Defourny au deuxième tour. Le Russe était imité par Max Fewtrell et Daniel Ticktum au sixième passage.

Alors que Sacha Fenestraz s’était nettement détaché, l’intervention de la voiture de sécurité provoquée par l’accrochage entre Axel Matus (AVF by Adrián Vallés) et Presley Martono (Mark Burdett Motorsport) annihilait son avance. Le Français s’échappait à nouveau dès la relance avant une nouvelle neutralisation pour dégager la monoplace de Thomas Maxwell (Tech 1 Racing), alors en lutte pour la dixième place.

La course reprenait ses droits pour trois tours. Sacha Fenestraz n’était pas inquiété et signait son troisième succès de la saison face à Will Palmer et Gabriel Aubry, qui parvenait à résister à son équipier Max Fewtrell.

Derrière, Daniel Ticktum, Thomas Randle (AVF by Adrián Vallés) et Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) prenaient l’avantage sur Max Defourny dans le dernier tour. Après avoir perdu de nombreuses positions lors du premier restart, Robert Shwartzman finissait neuvième devant Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés).

Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) :

« Ce n’était pas une course facile ! La voiture était formidable aujourd’hui et je tiens à en remercier l’équipe. Dommage que les interventions de la voiture de sécurité m’aient obligé à reconstruire mon avance par deux fois, mais j’ai réussi à effectuer deux bonnes relances. Le bilan du week-end est excellent. Mon objectif était de prendre la tête du classement général avant les vacances, c’est chose faite. J’ai déjà hâte d’être au Circuit Paul Ricard pour continuer sur cette dynamique ! »

Will Palmer (R-ace GP) :

« J’avais connu une course difficile hier en jouant de malchance au premier virage entre Daniel Ticktum et Robert Shwartzman. Après une arrivée en dehors des points, c’est une bonne chose de compenser avec un podium et de gros points. Au premier tour, c’était un peu la pagaille entre Gabriel Aubry et Max Defourny.

Quand tous les deux sont partis tout droit au troisième virage, j’ai plongé à l’intérieur pour les devancer à la sortie. Sacha était déjà loin, mais cette deuxième place est satisfaisante. Nous reviendrons plus forts au Castellet si j’en crois nos performances lors des essais de présaison ! »

Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) :

« Les qualifications d’hier démontraient que nous étions de retour dans le match avec le meilleur temps de mon groupe, exactement le même que celui de Sacha ! La course d’aujourd’hui m’a semblé longue, car j’ai dû beaucoup défendre. Les batailles face aux deux Max étaient intenses, mais c’est une bonne chose d’avoir pu conserver ma place sur le podium. C’est un bon résultat avant de partir en vacances. »

Max Fewtrell (Tech 1 Racing) :

« Je suis vraiment satisfait de ma course. Contrairement aux premières qualifications, je n’avais pas réussi à parfaitement négocier le deuxième secteur dans celles d’hier matin et le dixième qui manquait a fait toute la différence. Je ne m’attendais pas à grand-chose en partant huitième, tout au plus à la cinquième place, mais nous avons réalisé de beaux dépassements avant d’attaquer Gabriel. Après trois mauvais week-ends, j’espère vraiment poursuivre sur cette lancée jusqu’à la fin de saison ! »

Avant de partir en vacances, Sacha Fenestraz, Robert Shwartzman, Will Palmer, Gabriel Aubry, Max Fewtrell et Yifei Ye se retrouveront les 27 et 28 juillet à Budapest. Ils seront conviés par Renault Sport Racing à passer deux jours dans le paddock F1 du Grand Prix de Hongrie afin de découvrir les coulisses d’un Grand Prix et de rencontrer les acteurs-clés de Renault Sport Formula One Team.

Pilotes – Points

1. Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) 235

2. Robert Shwartzman (R-ace GP) 208

3. Will Palmer (R-ace GP) 206

4. Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) 153

5. Max Defourny (R-ace GP) 150

*sous réserve de l’officialisation des résultats à l’issue des vérifications techniques et sportives.

source: Formule Renault Eurocup