Laperle domine à l’Autodrome Montmagny

Les pilotes de la Série ACT étaient du côté de l’Autodrome Montmagny pour disputer la quatrième manche du championnat 2017

Devant une imposante foule, en ce premier samedi des vacances de la construction, « Le grand » Patrick Laperle de St-Denis-sur-Richelieu a dominé l’épreuve et enregistrer une 24e victoire en carrière dans la Série ACT au volant d’une voiture LMS.

Alex Labbé de St-Albert et Donald Theetge de Boischatel ont croisé le fil 2e et 3e respectivement. Plus tôt en journée, en course de qualification, ce sont Donald Theetge et Jonathan Bouvrette qui ont remporté les honneurs. Tout juste avant la grande finale, un majestueux feu d’artifice est venu donner le ton sur l’épreuve de 100 tours. Le duo composé de Jonathan Bouvrette de Blainville et Dany Trépanier de Lotbinière se sont élancé de la première ligne.

Bouvrette s’est emparé de la position de tête avec Trépanier, Donald Theetge, Patrick Laperle et Claude Leclerc à ses trousses. L’épreuve a été ralentie une première fois au 18e passage, lorsque les voitures de Theetge et Laperle sont venues en contact sur la ligne droite avant. Theetge qui est parti en dérapage a dû repartir de l’arrière du peloton.

Alex Labbé parti 8e en a profité pour visiter les puits et faire modifier les réglages sur son bolide. L’éventuel gagnant, Laperle, a pris les commandes de l’épreuve au 23e tour. Il n’a pas mis beaucoup de temps pour se forger une avance considérable. Pendant ce temps, derrière Laperle, plusieurs batailles se déroulaient. Plus particulièrement, entre Bouvrette, Dany Trépanier, Patrick Cliche et Michael Lavoie chacun voulant se tailler une place dans le top-5.

L’épreuve a été neutralisée 3 autres fois pour des incidents mineurs, mais à chacune d’entre elles, Laperle n’a pas eu de difficultés avec ses opposants. D’ailleurs, au terme des 100 passages, Laperle, avait une avance de 4 secondes sur Labbé qui a croisé le fil d’arrivée deuxième malgré sa visite aux puits.

Theetge, qui aussi eu à remonté le peloton est terminé troisième. En plus de composer avec la remontée, les deux se sont livré une bataille sur plus de dix tours pour leurs éventuelles positions à l’arrivée. Jonathan Bouvrette a terminé 4e, alors que Dany Trépanier a terminé 5e, mettant fin à sa séquence de podiums consécutifs sans victoire.

Du côté des recrues, Éric Gagnon de Terrebonne a signé la meilleure performance en enregistrant un autre top-10 en terminant 10ième. Mathieu Kingsbury, deuxième meilleure recrue, a terminé 12e.

Carl Poulin, Jean–Phillipe Bergeron et Jérémy Roy ont respectivement terminé 13, 14 et 16.

DASH FOR CASH PRÉSENTÉ PAR DYNAMITAGE PICHÉ

Immédiatement après l’épreuve, le top-5, soit Laperle, Labbé, Theetge, Bouvrette, Trépanier ont participé au DASH FOR CASH présenté par Dynamitage Piché.

Une course hors championnat de 5 tours où seul le vainqueur touche 500$ les autres repartent avec rien dans les mains.

Les positions de départs ont été déterminées par le truchement du hasard : Laperle, Theetge, Labbé, Bouvrette et Trépanier. Laperle s’est imposé en alors qu’il venait de prendre le drapeau blanc, signifiant le dernier tour, a ralenti dans la courbe numéro 2 pour finalement s’arrêter dans la courbe numéro 4 alors que les autres voitures le doublaient.

Theetge a profité du bris mécanique de Laperle pour remporter la course et les 500$ commandité par Dynamitage Piché. Dans l’ordre derrière Theetge : Labbé, Bouvrette, Trépanier et Laperle.

La 5ième et prochaine manche de la Série ACT sera disputée le 19 Août à l’Autodrome St-Eustache.

Résultats officiels du Série ACT Lapointe Auto 100

Arrivée Départ # Voiture Pilote 1 4 91QC Patrick Laperle 2 8 48QC Alex Labbé 3 3 80QC Donald Theetge 4 1 41QC Jonathan Bouvrette 5 2 19QC Dany Trépanier 6 9 10QC Michaël Lavoie 7 6 6QC Simon Roussin 8 7 5QC Patrick Cliche 9 5 11QC Claude Leclerc 10 12 7LA #Eric Gagnon 11 11 38QC Gaétan Gaudreault 12 14 9QC #Mathieu Kingsbury 13 13 57QC #Carl Poulin 14 10 18QC #Jean-Philippe Bergeron 15 15 34QC Claude Lepage 16 16 90QC #Jéremy Roy

Plus d’information : www.serieact.com

source: Série ACT