Dale Earnhardt Jr. sera consultant sur NBC en 2018

La chaîne américaine NBC a confirmé lundi le recrutement en vue de 2018 de Dale Earnhardt Jr.

L’actuel pilote Hendrick Motorsports, qui prendra sa retraite à la fin de la saison, deviendra consultant avec un contrat courant sur plusieurs années.

« C’est un formidable honneur non seulement de rejoindre NBC Sports l’année prochaine, mais aussi de commencer une nouvelle carrière aux côtés de ceux qui aiment autant que moi la Nascar, commente Earnhardt Jr.

Retrouver Steve Letarte (son ancien mécanicien en chef chez Hendrick Motorsports), pour pouvoir appeler des légendes comme Jeff Burton, Dale Jarrett et Kyle Petty équipiers plutôt que simplement des amis, et pouvoir continuer à aller sur la piste et se connecter avec les amateurs de course, c’est un privilège que je ne prends pas à la légère. Je consacrerai mon cœur et mon âme à cela et je ferai de mon mieux pour les millions de fans. »

