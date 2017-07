Alonso : « le Hungaroring est une de nos meilleures opportunités »

Le pilote espagnol se montre positif avant le Grand Prix de Hongrie qu’il considère comme une solide chance de points pour McLaren

Le cap de la mi-saison passé, Fernando Alonso fait face à l’un des pires débuts de saison de sa carrière avec seulement deux points dans son escarcelle en 10 courses.

De retour sur les terres de sa première victoire en F1 il y a 14 ans, Alonso se montre confiant par la nature du tracé du Hungaroring.

« Sur le papier, le Hungaoring est une des meilleures opportunités pour nous cette année, commente l’Espagnol. Ce circuit est court et tortueux, ce qui fait qu’on est moins dépendant de la puissance du moteur, et les pilotes doivent vraiment dépendre des capacités du châssis sur un tour. »

Si la McLaren-Honda sait se montrer véloce sur un tour, à en juger par les performances en qualification d’Alonso et de Vandoorne, régulièrment en Q3, la fiabilité est le plus gros problème de l’écurie avec 4 abandons pour Alonso en 2017 sans compter le Grand Prix de Russie dont il n’avait pas pu terminer le tour de formation.

« Le plus important pour nous, comme toujours, c’est la fiabilité. Même si notre voiture pourrait être meilleure en Hongrie, nous avoir un week-end sans problème pour prendre l’avantage et chaque occasion de marquer des points.

Nous avons pris d’importantes décisions à Silverstone en terme de pénalités sur la grille à l’amont de cette course, et nous espérons que cela paye pour que nous soyons dans la meilleure position possible pour engranger des points. »

source: Autohebdo.fr – Nina Rochette