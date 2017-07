Kevin Lacroix prêt à gagner 

Dans l’ouest Canadien

Kevin Lacroix sera en piste ce mercredi 26 juillet pour deux courses de 100 tours dans le cadre du Velocity Prairie Thunder Twin 100s présenté par Bayer en Saskatchewan en NASCAR Pinty’s.

Quelques jours plus tard, il sera de retour en piste pour le Luxxur 300 présenté par Bayer au Edmonton International Speedway (29 juillet). Ayant remporté les trois courses sur circuit routier lors de la saison 2017, Kevin se trouve maintenant en 1ère place au Championnat des pilotes, avec 222 points, soit 13 points d’avance sur Alex Labbé.

Pour la course à Saskatoon, ce sera un format différent cette année avec deux épreuves de 100 tours pour la course de mercredi soir, avec une pause de 2h30 entre les deux épreuves. Celui qui marque le meilleur temps lors de la première course de 100 tours pourra partir en pole position lors de la deuxième épreuve. Considérées comme deux courses à part entière, les deux épreuves de 100 tours comptent donc pour les points au championnat des pilotes.

« J’adore cette piste, » confie Kevin

« À mon avis il s’agit de l’un des plus beaux tracés ovales que nous faisons. » En 2016, Lacroix n’avait pas obtenu un résultat satisfaisant en terminant en 8ème position. Cette année, il compte bien signer sa première victoire de l’année sur circuit ovale.

Kevin Lacroix lors de sa victoire au circuit ICAR

« Je n’ai aucun doute que ça va bien aller, nous avons eu le temps de travailler sur la voiture depuis la dernière course d’ovale à Vallée-Jonction, » affirme le pilote de la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation.

Kevin voit la course à l’Edmonton International Speedway avec appréhension alors que l’année dernière il avait qualifié en première position avant de devoir abandonner l’épreuve au 198e tour. « C’est une piste avec aucune inclinaison qui n’est pas toujours facile, » déclare Lacroix.

Ce sera une course de 300 tours qui attend les pilotes de la série NASCAR Pinty’s à Edmonton. Trois épreuves en trois jours, il est donc primordial pour Kevin et l’équipe Bumper To Bumper de bien gérer les courses en prévision de ce sprint.

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire. « Nous attendons plusieurs employés et membres de Bumper To Bumper à Saskatoon, ça sera un très bel événement avec des gens toujours passionnés et connaisseurs. »

Le Velocity Prairie Thunder Twin 100s présenté par Bayer sera diffusé sur les ondes de RDS le dimanche 20 août à 17h.

Circuits Résultats

Canadian Tire Motorsport Park 1er

Delaware Speedway 5ème

Autodrome Chaudière 6ème

Circuit ICAR 1er

Indy Toronto 1er

source: Service Presse