Deux occasions pour Alex Tagliani d’inscrire une première victoire à Saskatoon

Lors du programme double de la série NASCAR Pinty’s

La série NASCAR Pinty’s se déplace dans l’Ouest canadien où pilotes et équipes seront testés à la limite avec trois courses en quatre jours.

Ces épreuves pourraient s’avérer déterminantes dans la course au championnat chaudement disputée.

Le mercredi 26 juillet lors du premier arrêt au Wyant Group Raceway, Alex Tagliani aura deux occasions d’inscrire sa première victoire à Saskatoon avec la présentation du programme double Velocity Prairie Thunder Twin 100.

La qualification aura lieu en après-midi, mais la grille de départ de la deuxième course sera établie par le tour le plus rapide en course de chaque pilote lors du premier 100 tours. Chaque course du Twin 100 attribue des points complets au championnat.

Ces deux sprints de 100 tours se dérouleront en soirée sur l’ovale d’un tiers de mille et les pilotes devront faire preuve autant d’audace que de patience, car leurs équipiers ne disposeront que d’une pause de deux heures, trente minutes entre les deux courses pour réparer si jamais le malheur frappait.

Pire encore, trois jours plus tard lors de la huitième course du calendrier 2017, les pilotes vont se disputer la victoire durant 300 tours sur l’ovale d’un quart de mille du Edmonton International Raceway.

« Avec deux courses à disputer le même soir, tout sera crucial lors de la première épreuve à Saskatoon, a mentionné Tagliani. Dans un premier temps, il faut s’assurer de préserver la voiture si on veut être en mesure d’être compétitif pour la deuxième course du mercredi soir. L’autre problème qui nous guette à Saskatoon réside dans le choix des réglages. Si l’on fait un mauvais choix au départ, l’équipe n’aura pas le temps d’effectuer des modifications majeures pour la deuxième course.

« Pour revenir de l’Ouest canadien avec un maximum de points, la stratégie de Tagliani Autosport doit être presque impeccable en partant pour être parmi les premiers à l’arrivée à Edmonton. Entre les courses du mercredi soir en Saskatchewan et celle du samedi en Alberta, personne n’aura de temps libre à cause de nos obligations.

Nous devons voyager d’une province à l’autre. De plus, nous passons une journée entière avec le commanditaire Lowe’s Canada à Edmonton le vendredi. Si nous éprouvons un problème majeur avec la Dodge EpiPen-Lowe’s-St Hubert à Saskatoon, nous n’aurons peut être pas le temps de réparer pour Edmonton.

Un faux pas peut nous éliminer de la course au championnat, » a conclu le membre du Temple de la renommée du sport motorisé canadien.

Tagliani en sera à son quatrième et cinquième départ à Saskatoon. Lors de ses trois premières courses, le pilote originaire de Lachenaie a terminé deux fois dans le top cinq et trois fois dans le top dix. En série, Tag a inscrit cinq victoires, huit positions de tête, 19 top cinq et 31 top dix en 50 départs en NASCAR Pinty’s.

Au classement des pilotes, Tagliani occupe le huitième rang avec 179 points, à neuf points de la cinquième position détenue par Andrew Ranger. Kevin Lacroix est premier avec 222 points, 13 de mieux qu’Alex Labbé.

Tagliani fait l’impasse sur l’étape LMP3 de Shanghai

Également engagé en championnat chinois FRD LMP3 avec Craft-Bamboo Racing, Tagliani doit céder ce weekend, à cause d’un conflit d’horaire, le volant de sa Ligier JS P3 à l’Italien Marco Bonanomi pour la deuxième étape du programme double qui sera disputée le weekend du 29 juillet sur le circuit international de Shanghai.

Par contre, Tagliani reprendra le volant de la Ligier #20 lors de l’étape suivante le 30 août.

Alex Tagliani ne va pas chômer à Saskatoon

Ce voyage dans l’Ouest est également important pour les commanditaires de Tagliani Autosport. Les francophones des Prairies qui désirent rencontrer Alex Tagliani à Saskatoon, auront l’occasion de le faire au RONA Home Centre au 1722, avenue Preston nord à Saskatoon le mardi 25 juillet de 16 heures à 20 heures. L’équipe sera sur place avec la remorque et la voiture 18 EpiPen-Lowe’s-St Hubert.

Les amateurs pourront profiter du passage d’Alex pour prendre des photos et recueillir l’autographe du célèbre pilote en plus de participer aux nombreux concours d’arrêts aux puits. Lors de ces évènements, Lowe’s Canada s’associe à EpiPen pour mieux faire connaître les risques associés aux allergies alimentaires. EpiPen, un autre commanditaire principal d’Alex Tagliani, fabrique les auto-injecteurs EpiPenMD pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques.

Tagliani rencontre les médias à Saskatoon

Lors d’une tournée médiatique mardi matin à Saskatoon, Tagliani profitera de l’occasion pour parler de sa saison de course et du concours « Accélérez la discussion d’Allergies alimentaires Canada » en ligne sur le site allergiesalimentairescanada.ca/tag.

Participez au concours

Cet été, joignez-vous au pilote automobile canadien vedette Alex Tagliani qui participe à des courses partout au pays et, dans le cadre de l’événement L’été de TAG 2017 contribue à la sensibilisation aux allergies alimentaires et à l’importance d’informer son entourage en cours de route !

Tous peuvent prendre part à la conversation sur les allergies alimentaires dans le cadre du concours « Accélérez la discussion » en publiant un conseil sur la manière de gérer en toute sécurité les allergies alimentaires, afin de le partager avec les autres.

Chaque publication donne une chance aux participants de gagner l’un des cinq prix hebdomadaires et/ou un grand prix offert par Lowe’s/RONA. N’oubliez pas de partager un conseil avec un ami : si celui-ci commente le conseil publié, cette personne aura aussi une chance de gagner. Visitez le site : allergiesalimentairescanada.ca/tag

Source : Max d’Orsonnens – Tagliani Autosport