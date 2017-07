24h de Spa – Lotterer retrouve Fässler chez Team WRT

Surprise dans le clan Audi / Team WRT à Spa

André Lotterer sera finalement aligné sur la R8 LMS n°5 aux côtés de Marcel Fässler et Dries Vanthoor.

Depuis Bahreïn 2016 en WEC, André Lotterer, Marcel Fässler et Benoît Tréluyer avaient séparés leurs chemins respectifs en sport automobile, Lotterer partant du côté de Porsche en LM P1, quand le Français et le Suisse restaient dans le giron Audi en Blancpain GT Series avec le Team WRT.

Les trois anciens complices, lauréats à trois reprises aux 24 Heures du Mans, se retrouveront finalement lors des 24 Heures de Spa ce week-end en Endurance Cup, mais sur des voitures différentes.

Audi Sport a confirmé la présence d’André Lotterer sur la R8 LMS n°5 aux côtés de Fässler et du Belge Dries Vanthoor. L’Allemand remplace ainsi le Britannique Will Stevens.

« Quand Vincent Vosse (patron du Team WRT) m’a appelé pour savoir si le défi m’intéressait, ma réponse a fusé, avoue Lotterer sur le site du Belgian Audi Club. Me retrouver dans un équipage qui vise la victoire aux 24 Heures de Spa, qui plus est avec le Team WRT et le Belgian Audi Club, ça ne se refuse pas !

En plus, je serai de nouveau associé à mon pote Marcel Fässler et Benoit Tréluyer sera aussi de la partie, même si c’est sur une autre voiture de l’équipe. Je suis hyper motivé et je remercie Porsche, mon employeur actuel, de m’avoir libéré pour cette course afin que je rejoigne cette marque cousine au sein de la grande famille Volkswagen. »

Tout le monde sait ce que la Belgique, Spa-Francorchamps et les 24 Heures de Spa représentent pour moi. J’ai raté la victoire au Mans en juin à cause d’un problème technique. Alors, ajouter Spa à mon palmarès cette année serait d’autant plus sympa. Il n’y a pas tellement de pilotes qui ont réussi à s’imposer à la fois dans la Sarthe et dans les Ardennes. J’espère pouvoir faire partie un jour de ces privilégiés ! »

Benoît Tréluyer sera pour sa part aligné avec ses habituels équipiers à l’année en Endurance Cup, à savoir Stéphane Richelmi et Nathanaël Berthon sur l’Audi R8 LMS GT3 n°6.

source: Autohebdo.fr -Pierre Tassel