Xavier Coupal et Kevin King renouent avec la victoire en Coupe Nissan Micra

À la Classique d’été au Circuit Mont-Tremblant

Les pilotes de la Coupe Nissan Micra étaient de nouveau en action cette fin de semaine, alors que les cinquième et sixième courses de la saison, ont été disputées sur le Circuit Mont-Tremblant, au Québec, dans le cadre de la traditionnelle Classique d’été.

Album photos Flagworld

Deux courses spectaculaires, qui ont mis à l’honneur Xavier Coupal, champion 2016 et vainqueur de l’épreuve du samedi, et Kevin King, le meneur au championnat et lauréat le dimanche.

Sous un chaud soleil, et devant les nombreux spectateurs s’étant déplacés pour l’événement (parmi ceux-ci près de 80 propriétaires canadiens de Nissan Micra qui ont apprécié le spectacle offert en plus d’effectuer une parade en piste à la pause du midi), les vingt-trois pilotes présents ont livré de belles batailles.

Parti en pole position le samedi, Xavier Coupal voyait Stéfan Gauthier, recrue de la saison dernière, le devancer au premier tour. Coupal reprit son bien peu de temps après, pour filer vers sa deuxième victoire de la saison. Si sa victoire ne souffre d’aucune contestation, elle n’en a pas été facile pour autant, une neutralisation à moins de dix minutes de l’arrivée suite à un accrochage entre Stefan Rzadzinski, Valérie Limoges et Stéfan Gauthier, venant annuler l’avance du meneur de la course.

Relancée pour deux tours, la fin de course a soulevé la foule avec des luttes intéressantes pour la deuxième place (entre Kevin King, Olivier Bédard et Jean-Michel Isabelle) mais aussi plus loin dans le peloton. King, Bédard, Isabelle et l’Australien Keishi Ayukai finissent dans cet ordre, devant les deux premiers de la classe Sénior, Metod Topolnik et Normand Boyer, groupés en moins d’une seconde.

Avec des voitures quasiment de série aux performances identiques, on peut s’attendre à des écarts très faibles, mais le niveau de pilotage dans la série est également élevé. Cela donne encore plus de valeur à la huitième place toutes-catégories, la première des pilotes recrues, de Nicolas Barrette. Il devance au passage du drapeau à damier Marc-Antoine Cardin, auteur d’une belle remontée après une crevaison en début de course, Stéfan Gauthier, le pilote ontarien Peter Dyck et la recrue Vincent Doyle.

Quant à Michel Barrette, il a également bien tiré son épingle du jeu dans le peloton. Pour son deuxième événement en Coupe Nissan Micra, il récolte le quinzième rang toutes-catégories, le cinquième en classe Sénior.

Dimanche, par une température de nouveau magnifique, la seconde course a vu Xavier Coupal, parti en pole position, Jean-Michel Isabelle, Olivier Bédard et Kevin King se disputer la victoire du premier au dernier tour. Une fois aux commandes, King n’a jamais cédé sous la pression de ses adversaires et il remporte une course magnifique qui lui permet d’augmenter son avance en tête du championnat, devant Bédard, Coupal et Isabelle, qui terminent la course dans cet ordre.

Metod Topolnik complète le Top 5, et s’impose pour la seconde fois consécutive en classe Sénior. Keishi Ayukai, l’Albertain Stefan Rzadzinski, qui effectuait son grand retour dans la série en fin de semaine,

Normand Boyer et Valérie Limoges, qui a gagné quinze positions après avoir dû s’élancer des puits, arrivent ensuite. Marc-Antoine Cardin est dixième, devant le premier pilote recrue, le Britannique Jake Exton. Déception en revanche pour Michel Barrette, contraint à l’abandon dès le quatrième tour.

Au championnat des pilotes, Kevin King est donc champion de la mi-saison, devant Coupal, Bédard, Isabelle, Ayukai et Boyer, qui mène aussi en classe Sénior. Nicolas Barrette est premier chez les recrues.

Pour son prochain événement, la grande famille de la Coupe Nissan Micra se produira encore en sol québécois, cette fois dans le cadre du toujours populaire Grand Prix de Trois-Rivières, du 11 au 13 août. Principal partenaire automobile de l’événement, Nissan Canada proposera par ailleurs une multitude d’activités, autant pour le grand public que pour les fans et propriétaires de la marque Nissan. Tous les détails sur le site www.coupemicra.com.

Pour les résultats complets des courses disputées au Circuit Mont-Tremblant, visitez le site :

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_Courses?RID=25 (course 5)

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_Courses?RID=26 (course 6)

Classement général du championnat après quatre courses : http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_ClassGen

Pour plus d’information sur la Coupe Nissan Micra, consultez : www.nissan.ca/coupemicra.

Calendrier de la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra :

Du 19 au 21 mai Victoria Day Weekend SpeedFest, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 26 au 28 mai Classique de printemps, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 21 au 23 juillet Classique d’été, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 11 au 13 août Grand Prix de Trois-Rivières, Québec

Du 1 au 3 sept. NASCAR Weekend, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 22 au 24 sept. Classique d’automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec

source: Nissan Canada News