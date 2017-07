Top 4 au Connecticut pour Jesse Lazare, Chris Green et l’équipe MIA

Aux commandes de leur McLaren 570S GT4 de l’équipe Motorsports In Action (MIA)

Les pilotes montréalais Jesse Lazare et Chris Green ont brillé sur le circuit de Lime Rock, au Connecticut, en terminant quatrièmes de la course de la série nord-américaine d’Endurance IMSA Continental Tire SportsCar Challenge.

Lazare et Green ont dû lutter du début à la fin de la course de deux heures, mais le résultat final illustre une fois encore leurs performances de haut niveau.

C’est un horaire serré qui attendaient les concurrents de la série sur le petit circuit de Lime Rock. Pour les essais libres, l’équipe fit le pari de réglages agressifs, qui n’ont cependant pas donné satisfaction une fois les pilotes en piste.

Ceux-ci devaient composer avec des ennuis de volant et de contrôle de traction mais, par manque de temps entre les sessions, il ne fut toutefois pas possible de changer complètement ces réglages en vue de la qualification. Chris Green parvint tout de même à enregistrer le sixième meilleur chrono.

Prenant ensuite le départ de la course, Chris Green grimpait rapidement de trois positions, mais il était victime d’un accrochage et perdait pas moins de dix-neuf positions, se retrouvant vingt-deuxième… Le pilote montréalais entamait alors une fantastique remontée pour revenir dans le Top 5 peu avant la mi-course, au moment de céder le volant à son coéquipier Jesse Lazare.

Après un excellent arrêt aux puits réalisé par les mécanos de l’équipe MIA, Lazare a pris la piste et a poursuivi la progression. Il venait de se hisser en troisième place lorsqu’il a été victime d’un souci mécanique. Devant terminer la course avec un moteur ne tournant que sur 7 cylindres, il résista du mieux possible, ne perdant qu’une position peu avant de croiser le fil d’arrivée.

Néanmoins, le résultat global de cette sixième course de la saison 2017 de l’équipe MIA est excellent, les pilotes et l’équipe faisant une fois encore preuve de leur vélocité. Le propriétaire de l’équipe, Eric Kerub, s’en explique :

« il s’est passé tellement de choses dans cette course que finir quatrième est un excellent résultat. Les incidents de course et le souci mécanique nous ont assurément coûté un nouveau podium mais les deux pilotes ont vraiment été formidables lors de leurs remontées. Je suis fier de leur travail, et de celui de toute l’équipe. Nous débutons dans la série et sommes constants aux avant-postes » confie-t-il.

L’équipe MIA avait par ailleurs prêté, pour une seconde course consécutive, sa seconde McLaren à l’écurie C360R. Aux mains de Matt Keegan et Nicolas Rondet, la No.68 a terminé en neuvième place toutes-catégories.

La prochaine épreuve de l’équipe MIA et de la série IMSA Continental Tire SportsCar Challenge aura lieu les 4-5 août, au Wisconsin sur le circuit Road America à Elkhart Lake. L’équipe québécoise basée à l’Autodrome St-Eustache tentera d’y décrocher sa première victoire.

source: Service Presse