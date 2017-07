Premier succès pour Max Fewtrell

Le Britannique Max Fewtrell (Tech 1 Racing) a obtenu samedi sa première victoire en Formule Renault Eurocup

Parti en première ligne, le rookie de la Renault Sport Academy a pris la tête au premier virage pour s’imposer devant Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) et le poleman Max Defourny.

Les trois hommes se tenaient en moins d’une seconde à l’arrivée. Grâce à sa deuxième place, Sacha Fenestraz s’empare des commandes du classement général. Le samedi débutait par la deuxième qualification établissant la grille de départ de la course 2 du lendemain. Dans le premier groupe en piste, Sacha Fenestraz venait à bout de Max Defourny et Daniel Ticktum (Arden Motorsport) en 1’28’’429.

Dans l’autre poule, Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) réalisait exactement le même temps pour devancer Will Palmer (R-ace GP) et Robert Shwartzman (R-ace GP). Premier à avoir signé le chrono, Sacha Fenestraz s’emparait donc de la pole position. Dimanche matin, il s’élancera devant Gabriel Aubry, Max Defourny, Will Palmer, Daniel Ticktum et Robert Shwartzman.

Qualifications 2 (Groupes B & A)

La première séance de qualifications disputée vendredi avait établi la grille de départ de la première course. Max Defourny s’élançait en pole position devant Max Fewtrell, Sacha Fenestraz, Will Palmer, Daniel Ticktum et Robert Shwartzman, alors leader du classement général.

À l’extinction des feux, Max Fewtrell prenait le meilleur envol et débordait Max Defourny au premier virage. Le Belge était ensuite mis sous pression par Sacha Fenestraz et Will Palmer, qui était surpris par Daniel Ticktum au troisième tour.

Robert Shwartzman se portait également à la hauteur de son équipier et les deux hommes se touchaient, ce qui redistribuait les cartes au cœur d’un peloton animé. Thomas Randle (AVF by Adrián Vallés) en profitait pour se hisser au cinquième rang devant Gabriel Aubry, Robert Shwartzman et Alex Peroni (Fortec Motorsports), qui partait en tête-à-queue peu après.

En fin de course, Max Defourny tentait de trouver l’ouverture sur Max Fewtrell, qui résistait pour sceller sa première victoire. Les tentatives de Max Defourny permettaient à Sacha Fenestraz de revenir et de le dépasser dans le dernier tour. Quatrième à l’arrivée, Daniel Ticktum était pénalisé de dix secondes après la course pour son implication litigieuse dans un dépassement.

Thomas Randle, Gabriel Aubry, Robert Shwartzman. Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés) et Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) gagnaient alors tous une position. Daniel Ticktum et Alexey Korneev (Fortec Motorsports) complétaient les entrées dans les points.

Grille de départ – Course

Max Fewtrell (Tech 1 Racing) :

« C’est fantastique de remporter ma première victoire, mais les vingt-cinq minutes de course paraissent beaucoup plus longues en tête que dans le peloton ! Malgré des week-ends difficiles comme en Hongrie et à Monaco, nous n’avons jamais abandonné et ce succès est une belle récompense. Je savais que je devais prendre un bon départ et j’y suis parvenu avant de contrôler et défendre ma position quand je l’ai vu revenir dans mes rétroviseurs dans les derniers tours. C’est un résultat qui valorise Jake Dennis, mon nouveau coach (4e de la Formule Renault Eurocup en 2013, ndlr) ! Son aide m’a aidé très précieuse jusqu’ici, mais il y a encore une course demain ! »

Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) :

« La course était longue ! Je suis ravi d’être en tête du classement général. Je pense que c’est la première fois de ma vie que cela m’arrive en monoplaces ! J’ai pu rattraper Max Defourny grâce à ses tentatives de dépassement sur Max Fewtrell et sa petite erreur au troisième virage. J’ai tenté de prendre l’extérieur et cela a suffi ! Demain, je pars en pole en ayant signé exactement le même temps que Gabriel Aubry. Nous avons toutefois vu que cela ne garantit rien sur ce tracé. L’objectif sera donc de prendre un bon départ et de gagner si cela est possible. »

Max Defourny (R-ace GP) :

« Ce résultat n’est évidemment pas celui que nous espérions, mais il représente tout de même quinze points au classement général. C’était une course difficile même si nous nous sommes longtemps battus avec le leader. J’ai pris un bon départ, mais Max Fewtrell s’est porté à ma hauteur. Même si j’avais gardé la tête au premier virage, j’aurais perdu beaucoup de vitesse sur la ligne droite suivante.

Après cela, j’ai tout donné. Je perdais du temps à certains endroits, j’en regagnais à d’autres, mais je dois finalement me contenter de la troisième place. Nous reviendrons demain pour jouer la gagne. »

Classement:

1. Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) 210

2. Robert Shwartzman (R-ace GP) 206

3. Will Palmer (R-ace GP) 188

4. Max Defourny (R-ace GP) 146

5. Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) 138

*sous réserve de l’officialisation des résultats à l’issue des vérifications techniques et sportives.

source: Formule Renault Eurocup