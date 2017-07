La FIA justifie son choix du Halo

Le Halo sera installé sur les monoplaces dès 2018 en F1

Cette semaine, la FIA a décidé d’imposer le système Halo sur les monoplaces 2018, malgré les critiques émises depuis les premiers essais de ce dispositif, intégré pour assurer une protection frontale aux pilotes.

La Fédération a souhaité commenter ce choix du Halo, en précisant notamment ses qualités dans certaines mises en situation. « En parallèle des tests statiques du dispositif Halo, d’autres solutions ont été explorées simultanément, en particulier l’ « Aeroscreen », un pare-brise installé sur des montants attachés de chaque côté du poste de pilotage.

Le système a été testé en essais au Grand Prix de Russie 2016, mais s’il a réussi dans certains domaines, d’autres tests ont soulevé des préoccupations quant à l’efficacité de l’appareil. En revanche, les tests du Halo ont continué à se révéler efficaces.

En se concentrant sur trois types importants de risques majeurs, un contact voiture-voiture, un contact voiture-environnement et des objets externes, les tests ont révélé que, dans le cas des incidents voiture-voiture, le Halo a pu résister à quinze fois la charge statique de la masse de la voiture et a permis de réduire considérablement le risque de blessures.

Dans les tests voiture-environnement, il a été établi que le Halo a pu empêcher le contact du casque avec un mur ou une barrière dans de nombreux cas, en utilisant une sélection d’incidents précédents comme référence. Enfin, dans le cas d’objets extérieurs, le Halo a réussi à détourner de grands objets loin du poste de pilotage et a également démontré une augmentation du niveau de protection contre les petits débris.

De plus, les retours d’essais approfondis en piste ont révélé que la visibilité était sensiblement inchangée et qu’il n’y avait pas d’obstruction visuelle importante avec le montant central. Le test en piste n’a pas encore révélé de problèmes liés à l’extraction du cockpit et des essais multiples ont été menés avec le Halo en place, avec une procédure révisée, formulée pour assurer une extraction sécurisée. »

Le Shield préféré … puis délaissé

Les instances dirigeantes de la discipline avaient toutefois reporté l’introduction d’un système de protection, pour offrir plus de temps de développement, mais également pour laisser une chance au Shield, qui semblait recevoir les faveurs de la FIA.

« À la suite de ces essais sur la piste et de l’analyse des systèmes alternatifs, le Groupe stratégique et la Commission F1 ont décidé, en avril de cette année, de donner la priorité à la famille de système de boucliers transparents (Shield).

Après des essais stratiques, le système Shield a été brièvement testé au Grand Prix de Grande-Bretagne 2017, avec la Ferrari de Sebastian Vettel. Les commentaires sur cet essai ont amené un certain nombre de limites concernant un tel système.

À la lumière de cela et conscient des tests menés avec le système Halo, et la nécessité d’intégrer des règlements avant la date limite souhaitée du début de la saison 2018, le système Halo représente la meilleure solution au problème de la protection frontale du cockpit. Le design final du Halo sera affiné avant son introduction en 2018 dans un effort commun entre les équipes, les pilotes et la FIA. »

