Gene Haas confirme Grosjean et Magnussen pour 2018

Pas de doute possible

Gene Haas a confirmé les propos que nous confiait déjà lors d’une interview exclusive Gunther Steiner en Autriche.

Romain Grosjean et Kevin Magnussen poursuivront bien leur travail en tant que pilotes titulaires au sein de l’équipe américaine en 2018.

« Nous allons faire rouler les mêmes pilotes que cette année l’an prochain, » dit-il au site officiel de la F1.

« C’est une certitude. Et étant donné que la continuité sera aussi là dans les autres domaines, nous devrions être meilleurs l’an prochain. »

Rouler en milieu de peloton a toujours été le but de Haas F1 pour ses débuts. Mais l’Américain est-il satisfait de sa 7e place actuelle au championnat constructeurs ?

« De la 5e à la 8e place c’est très serré. Nous pourrions gagner ou perdre une place à chaque course. Pour finir devant les autres il faudra faire moins d’erreurs que les autres.

Avec deux pilotes dans les points à chaque course et sans erreurs… on voit ce que Force India arrive à faire dans ce cas. Si nous pouvons faire la même chose à notre niveau, nous pouvons progresser. Sinon Toro Rosso le fera. »

« Nous devons être constants, fiables et finir les courses. Nous pouvons finir 7, 8, 9 ou même 10e. Toutes ces places rapportent des points qui comptent. »

Haas ne regrette en tout cas pas Esteban Gutierrez même si « il était un bon pilote ».

« Esteban était aussi rapide que Romain en essais libres, mais Kevin a un avantage selon moi en termes d’expérience en course. Il sait marquer des points et c’était la clé dans la décision pour le faire venir. Kevin peut marquer, Romain aussi. Nous avons désormais 29 points.

L’année dernière, à cette période de l’année, nous avions aussi 29 points, mais nous n’en avions pas marqué d’autres lors de la fin de la saison. Alors si nous pouvons inscrire 29 autres points d’ici Abu Dhabi, ce serait excellent. »

Se fixe-t-il un objectif d’ailleurs pour Abu Dhabi, la dernière course de la saison ?

« Non, pas vraiment. Mais je me rappelle qu’à Bakou, nous aurions pu finir sur le podium avec Kevin, en 3e place à un moment. Tout le monde criait dans le garage. Signer un podium serait une grande étape dans notre histoire. »

source: nextgen-auto.com