Autodrome Granby : Une soirée marquée par l’impatience de revenir aux courses

Pour les pilotes à l’Autodrome Granby vendredi 21 juillet

Mathieu Boisvert #73JR part 12ème de cette finale. Il se bat pour entrer au top 5 avec Steve Bernier #1* dès le 12ème tour.

Finale Modifié (75 tours)

Au tiers de la course, Boisvert JR est fait 8ème par Mario Clair #22C et Steve Bernard #54. Au tour 27, le 73JR reprend sa place devant Bernard, puis en regagne une autre devant Clair le tour suivant. Mathieu est de nouveau 6ème. À la relance du tour 41, Boisvert Jr fait un 3 de large avec Mathieu Desjardins #1M et Steve Bernier #1*. Boisvert Jr en ressort 4ème. Au tour 44, Hébert va trop au large et perd sa 2ème place. Boisvert fils parvient alors 3ème. À 15 tours de la fin, Mathieu #73JR devance Desjardins pour la deuxième place. Puis au 66ème passage, Boisvert fils dépasse finalement François Bernier #49 pour la pôle.

1 73JR Mathieu Boisvert (première victoire à vie à l’Autodrome Granby)

2 49 François Bernier

3 1M Mathieu Desjardins

4 22C Mario Clair

5 1X Steve Bernier

Finale Sportsman (30 tours)

Deuxième victoire en saison pour Dany Gagné #90 qui fait aussi ses classes en Modifié (mais il n’a pas fini la course en 358 ce soir malheureusement). Martin Hébert #43 part premier aux côtés de Gagné. Une belle bataille s’installera entre eux, mais Gagné aura le dessus sur Hébert. Steve Nadeau #94 les suit d’abord, puis c’est Martin Pelletier #92Pqui prend la relève de la 3ème position. Alex Lajoie #33 fait l’intérieur de Pelletier au tour 7 pour sa place sur le podium. Pelletier n’a pas dit son dernier mot et la lui reprend du tour 16 au tour 18. Lajoie revient 3ème suivi de Félix Murray #95 faisant Pelletier 5ème. C’est ainsi qu’ils termineront la course. Notons les retours de Frédéric Gamache #74 qui a terminé 6ème et d’Yves Léveillée #13 qui a fini 8ème.

1 90 Dany Gagné

2 43 Martin Hébert

3 33 Alex Lajoie

4 95 Félix Murray

5 92P Martin Pelletier

Finale Prostock (30 tours)

Le 115 de Stéphane Lemire parti sur la pôle, reste premier toute la course. Le 01 de François Adam parti 5ème se bat pour la 3ème place dès le tour initial contre Stéphane Larivière #11. À la relance du même tour, Adam réussit à se placer 3ème, puis deuxième au 3ème tour en faisant l’intérieur du 15 de Guy Viens. Jusqu’au tour 17, nous avons dans l’ordre : Lemire, Adam, Viens et Rolland Hébert #97. Puis au tour 18, Jocelyn Chicoine #17 dépasse Hébert pour la 4ème place. Le 29 de Dany Voghel fait de même pour la 5ème place au tour 21. À deux tours de la fin, Frédéric Lussier #22 se lance devant Chicoine alors que le reste du top 5 demeure inchangé. Lemire et Adam se tiendront à bonne distance du reste du peloton pendant toute la finale. Notons la 1ère présence dans sa voiture de Jonathan Viens #19, seule recrue chez les Prostocks. Il n’a pas pu finir sa course malencontreusement.

1 115 Stéphane Lemire

2 01 François Adam

3 15 Guy Viens

4 22 Frédéric Lussier

5 17 Jocelyn Chicoine

Sport Compact (20 tours)

Pierre-Olivier Breault #20 part premier ayant une main chanceuse à la pige. Personne ne lui prendra sa place de tous les 20 tours. Par contre, il sera d’abord suivi de près par le 19 de Bruno Lafontaine, puis à la relance du tour 6 par la recrue Claude Cournoyer #47. À la même reprise, le 9s de Dannick Sylvestre qui était 4ème depuis le tour 2 dépasse le 19 de Lafontaine pour la 3ème position. À partir du tour 7, Jean-Philippe Guay #09J les suit en cinquième position. Au tour 17, rien ne va plus; plusieurs véhicules sont accidentés et même scénario à la relance. À la troisième reprise, Guay fait l’extérieur du 9s pour la 3ème place. Reno-Karl Quirion #40 était 8ème puis 9ème aux dernières relances connaît un bon départ et se jette 5ème. Notons la performance

1 20 Pierre-Olivier Breault

2 47 Claude Cournoyer (recrue)

3 09J Jean-Philippe Guay

4 9S Danick Sylvestre

5 40 Reno-Karl Quirion

source : Caroline Champigny – Autodrome Granby