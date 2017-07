Superbe journée estivale à La Classique d’Été

Au circuit Mont-Tremblant

Dès 06h30 ce matin au moment de prendre la route du nord en direction du circuit, il était évident que nous allions avoir une vraie belle journée d’été ensoleillée et confortable au circuit.

Effectivement, le soleil est au rendez-vous dès le début de la journée samedi qui débute dès 09h00 en piste avec des sessions de qualifications de 20 minutes pour chacune des six classes en débutant avec la Formule Libre groupe 2.

09h00 – Qualification 1 – Formule Libre 2 – 20 minutes

16 voitures étaient en piste pour cette première sessions de la journée

Sergio Pasian 14 – 01:35:290 – 2008 Van Diemen RF08 Marcel Lafontaine 27 – 1:35:320 – 1999 Swift Formule Atlantic Tyson Bysek 9 – 1: 37: 260 – 2106 Radical SR3

09h30 – Qualification 1 – Coupe Nissan Micra – 20 minutes

23 Nissan Micra on pris le départ de cette première qualification du weekend

Xavier Coupal 1 – 02:02:333 Kevin King 40- 02:02:737 Stefan Gauthier 96 – 02:02:774

Le comédien Michel Barette termine 21ième avec plis de 5 secondes de retard sur Coupal derriere ses fils Nicolas 15ième et Martin 16ieme.

10H00 – Qualification GT Challenge (GTA-F) 20 minutes

Marc Montour 27 – 01:37:277 – Aston Martin GT3 2016 Louis-Philippe Montour 13 – 01:37:406 – Camaro 2008 Maryo Lamothe 22 – 01:44-483 – Porsche 996 RS 2000

Il y avait 20 voitures en piste pour cette session de qualification

10H30 – Qualification 1 – Formue Libre 1 (20 minutes)

Conrad Czaczyk 91 – 01:46:014 – 2015 Spectrum 014H Jacob Astren 95 – 01:46:310 – 2014 Spectrum Roman de Angelis 4 – 01:46:411 – 2014 Piper DL7

Seulement 8 formules se sont présentés pour cette session. Les pilotes des voitures 94, 49 et 53 ont été disqualifiés pour avoir raté la réunion des pilotes.

11h00 – Qualification G70-G90 (20 minutes)

Louis-Philippe Montour 29 – 01:51:918 – 1987 Porsche 944 Chris Rouleau/ Dylan Bourget 880 – 01:52: 865 Honda Civic 2006 Eric Ouellet 81 – 01:53:458 – 1988 Mazda RX7

il y avait 21 pilotes en piste pour cette session

11H30 – Qualification 1 – Vintage (20 minutes)

Terry Watson 70 – 01:50:229 – Corvette 1980 Kevin Young 60 – 01:56:995 – Crossle 20F 1971 Paul Bissonnette 167 – 01:59:424 – Mustang 1967

12:50 : Course 1 – Formule Libre 2 ( 15 tours)

Marcel Lafontaine 27 – 00:27:31:278 Swift Formule Atlantic 1999 Sergio Pasian 14 – 00:27:33:761 – Van Diemen FR 08 2008 Daniel Earle 39 – 00:27:37:344 – Radical RS3 2017

13H30 Course 1 – Coupe Nissa Micra Cup (30 minutes)

Xavier Coupal 1 – 00:30:44:412 Kevin King 40 – 00:30:44:669 Olivier Bédard 99 – 00:30:45: 753

Encore une fois une course très serrée avec quelques accrochages en course

14H10 – Course 1 – GT Challenge (GTA-F) 15 tours

Marc Montour 27 – 00:25:26:158 – Aston Martin 2016 Beanjamin Di Staulo 6 – 00:26:29:688 – Honda Civic Si 2014 Louis-Philippe Montour 13 – 00:27:09:178 – Camaro 2008

14:50 : Course 1 – Formule Libre – 15 tours.

1. Conrad Czaczyk 91 – 01:46:014 – 2015 Spectrum 014H

2. Roman de Angelis 4 – 01:46:411 – 2014 Piper DL7

3. Jacob Astren 95 – 01:46:310 – 2014 Spectrum

Il nétaient plus que 7 en piste aves le retrait Serge Lacroix no 53 avec des problèmes mécaniques

15:30 – Course 1 G70-G90 15 tours

Louis-Philippe Montour 29 – 00:28:31:353 Porsche 944 1987 Eric Ouellet 81 – 00:28:53:430 – Mazda RX7 1988 Jonathan Brel 181 00:29:27:351 – Honda Civic 1997

Le pilote de la voiture 26, Luc Richard a recu une pénalité de 45 secondes pour avoir sauté le départ

16:10 – Course 1 – Vintage 15 tours

Kevin Young 60 – 00:29:39:323 – Crossle 20F 1971 Paul Bissonnette 167 – 00:30:20:057 – Mustang 1967 Korbi Schwabi 271- 00:30:20:916 – Mustang 1966

En résumé : Nous avons eu droit à une très belle journée de courses et photogrphie et nous vous invitons à visionner les albums de nos trois photographes sur place. Bien entendu, nous retournons au circuit dimanche pour une nouvelle série de qualifications et courses

Michel Flageole – Flagworld