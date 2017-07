Silk Way Rally : La dernière spéciale du Silk Way Rally a été annulée par les organisateurs

Cyril Desprès est en passe de remporter une seconde victoire consécutive avec Peugeot

La dernière spéciale du Silk Way Rally annulée Cyril Desprès sur son Peugeot 3008 DKR au Silk Way Rally 2017

La 14e et dernière spéciale du Silk Way Rally a été annulée selon la volonté des organisateurs pour des raisons de sécurité.

La journée du 22 juillet devait proposer un parcours de 100,67km chronométrés (716,56km au total) entre Zhongwei et Xi’an (Chine) où aura lieu la cérémonie d’arrivée.

Cyril Desprès n’aura donc qu’à compléter la liaison pour remporter le Silk Way Rally au volant de son Peugeot 3008 DKR, un an après s’être imposé sur cette épreuve de rallye-raid au volant du 2008 DKR. Christian Lavieille (Baicmotor BJ40L) et Han Wei (Geely SMG Buggy) devraient compléter le podium.

Cyril Desprès a été déclaré vainqueur du Silk Way Rally après l’annulation de la dernière spéciale.

Cyril Desprès remporte pour la seconde fois consécutive le Silk Way Rally suite à l’annulation de la dernière spéciale. Le pilote du Peugeot 3008 DKR s’impose avec plus d’une heure d’avance sur Christian Lavieille (Baicmotor BJ40L) qui a pris la deuxième place à Han Wei (Geely SMG Buggy) dans la 13e et par conséquent dernière étape de l’épreuve de rallye-raid.

« Nous avons débuté le rallye sous la pluie et nous terminons sous la pluie, en fêtant cette victoire de façon assez étrange au bivouac de l’étape 13 ce soir, commente Cyril Desprès.

Je suis heureux d’avoir réédité une telle performance, je m’étais un peu mis la pression. Je suis aussi très fier du travail d’équipe accompli avec David Castera (son copilote).

Tous les deux issus du milieu de la moto, nous avons dû apprendre rapidement, gagner en expérience et en confiance. Je suis impatient de me retrouver au départ du Dakar 2018 avec la Peugeot DKR Maxi. C’est clairement mon prochain objectif. »

« Nous avons fait un rallye sans fautes, je crois, nous n’avons eu aucun problème, ni d’un point de vue technique ni sur le plan sportif, souligne David Castera. Je suis heureux que nous ayons réussi à nous imposer pour la seconde fois consécutive. Notre travail porte ses fruits ! Nous allons profiter d’un repos bien mérité avant d’enchaîner les prochains essais. Il y a quelque chose d’encore plus grand qui nous attend, qui se prénomme la Peugeot DKR Maxi. J’ai hâte ! »

« Un grand bravo à Cyril Despres et David Castera. Ils ont fait une très belle course ! Ils ont su déjouer les pièges et aller au bout d’une course difficile. Ce n’était pas simple, ils ont admirablement géré la pression », ajoute Bruno Famin, le directeur de Peugeot Sport. C’est une belle performance sur un rallye très compliqué !

Et c’est encore plus satisfaisant sachant que nous n’avions plus qu’une seule voiture en lice pour la victoire depuis la mi-course. C’est le résultat d’un vrai travail d’équipe. Je suis fier de l’esprit d’équipe qui règne au cœur du Team Peugeot Total et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé dur pour décrocher cette nouvelle victoire. »

Après son accident dans la quatrième journée, Stéphane Peterhansel est remonté à la cinquième place de la catégorie Autos (8e du classement général) à 2h37 de son coéquipier après avoir signé dix victoires d’étape sur les 13 disputées.

Résultats du Silk Way Rally

source: www.autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis