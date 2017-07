Wurz : Le Halo, pas le plus esthétique mais…

C’était important d’avancer !

La FIA a donc confirmé l’introduction du Halo pour la saison 2018, suite à la décision prise lors de la réunion du Groupe Stratégie.

Il restera évidemment à voter sa mise en place lors de la prochaine réunion du Conseil Mondial, ce qui devrait être une formalité… même si la FIA a usé de son pouvoir et aurait imposé ses vues sur la sécurité. Neuf équipes sur 10 s’étaient prononcées contre !

Pour Alexander Wurz, le directeur de la Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), le reconnait :

« Ce n’est définitivement pas le système le plus esthétique. Mais, du côté positif, pensez que nous allons pouvoir aller plus vite encore et nous battre encore plus avec ces voitures qui seront plus sûres, » dit-il.

« En tant que pilotes, nous respectons la décision de la FIA pour la sécurité et nous soutenons sa quête qui est de rendre le sport le plus sûr possible, » ajoute Wurz.

« Lors des décennies récentes, nous avons vu les vitesses augmenter et les temps au tour se réduire. Cette quête de la course ultime n’est possible que si la sécurité est augmentée. »

« De la même façon, sur la même période de temps, nous avons vu une augmentation de la popularité de la Formule 1. C’est un sport qui doit être le modèle pour toutes les autres catégories : accroitre sans cesse la sécurité sans compromettre la performance. »

« Avec le Halo, qui, nous l’entendons bien, ne plait guère visuellement à la plupart des gens, nous continuerons, en tant que pilotes, à livrer le meilleur de nous-mêmes en piste. »

Par rapport à la solution testée l’an dernier (en photo), la FIA promet des évolutions de ce concept pour 2018. Afin de le rendre un peu plus élégant, notamment.

source: http://nextgen-auto.com