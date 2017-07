Trois épreuves sur circuit ovale dans l’ouest Canadien

Pour Jean-François Dumoulin en Série NASCAR Pinty’s

L’équipe #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau/ Groupe Bellemare / MIA est prête à affronter les trois épreuves sur circuit ovale qui se dérouleront dans l’Ouest canadien les 26 (Saskatoon, Saskatchewan) et 29 juillet (Edmonton, Alberta) prochains.

LaEdmonton, Alberta) prochains.a choisi de répartir la rencontre sur deux courses de 100 tours sur le tracé du Wyant Group Raceway afin d’augmenter le niveau d’intensité et la qualité du spectacle en piste.

Les deux courses seront indépendantes, et espacées de seulement 2h30. La grille de départ de la seconde course sera déterminée par le meilleur chronos des pilotes lors de la première course de la journée.

Prenant en compte la nature « sprint » des courses de 100 tours à Saskatoon, Jean-François Dumoulin et l’équipe #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA porteront particulièrement leur attention sur la séance de qualification.

Selon le pilote, « prendre le départ dans le peloton de tête réduit le besoin de se faire un chemin et remonter plus ou moins brutalement de l’arrière, permettant ainsi de ménager la carrosserie, les suspensions, pneus et freins, surtout pour une course courte comme à Saskatoon. »

« Nous ne pouvons pas prévoir ce qui se passera en piste. Nous pouvons cependant tout mettre en œuvre pour déterminer et contrôler nos réglages, tout en pilotant intelligemment. La course au Delaware Speedway en début de saison nous a permis de déterminer les réglages spécifiques à une piste ovale courte », explique le pilote de la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA.

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !

Séance d’autographes au Delta Bessborough de Saskatoon, Saskatchewan – 24 juillet 2017

Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin participeront à une séance d’autographes organisée par leur partenaire, le Delta Bessborough, ce lundi 24 juillet entre 16h30 et 17h30.

La remorque et les voitures des équipes #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA et #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare seront sur place. Les amateurs de course et les médias sont invités à rencontrer les pilotes et prendre des photos en face de l’entrée principale du Delta Bessborough.

Le commerçant de Caterpillar Finning Canada, partenaire du Delta Bessborough, offrira des bouteilles d’eau pendant la séance d’autographes qui sera suivie du cocktail au Metric Garden Lounge @ the Bess de 17h30 à 19h30.

Martin Gilbert, directeur général du Delta Bessborough, est enthousiaste de retrouver l’équipe Dumoulin pour une troisième édition et est convaincu que l’ajout de Finning Canada potentialisera l’événement.

Devenez nos ambassadeurs et engagez-vous avec nous dans la course contre le cancer !

Tout au long de la saison, les frères Dumoulin invitent les gens à signer leurs voitures pour la cause, et ce, à chaque course de la série NASCAR Pinty’s. Nous souhaitons renouveler le succès de l’an dernier dans l’Ouest canadien où les amateurs de course ont été nombreux à apposer leur signature sur les bolides.

La course sera télédiffusée sur les ondes de TSN le samedi 5 août à midi ainsi que sur RDS le dimanche 20 août à 17h.

source : Dumoulin Compétition