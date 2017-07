Au mois de juillet, c’est le début des choses sérieuses

Les luttes pour le championnat s’intensifient et c’est aussi le moment de l’année que l’on se prépare pour la venue des gros blocs le lundi 24 juillet.

Mais avant, l’action reprend de plus belle à l’Autodrome Drummond ce Samedi 22 juillet, avec « La soirée side panels ». Les Modifiés et les Modlite seront équipés de leurs imposants panneaux latéraux qui leur procurent un certain avantage en courbes. En plus du 50 tours Modifiés, des Modlite et des Sportsman, ce sera le retour du « Marche ou crève » pour les Modifiés. Course très spectaculaire, qui consiste à des duels de 2 tours par éliminations. Le tout pour le tout, pas de pardon…. Marche ou crève!

En Sportsman, Dany Gagné semble partie pour la gloire mais Martin Pelletier surveille tout ça, sans oublier Félix Murray qui connaît une bonne saison. Le champion 2016, Bryan Cloutier, pour qui la chance n’est pas toujours aux rendez-vous, est toujours un prétendant sérieux à la victoire.

Les Modifiés seront en action avec un 50 tours. Steve Bernard domine le championnat mais a quelques petits points devant David Hébert qui sort toujours un lapin de son chapeau, 7 points derrière Bernard. Le Spiderman, Sébastien Gougeon n’est jamais trop loin de sa victoire donc un protagoniste de plus à surveiller. Ce dernier est suivi de très près au championnat par Dany Bilodeau, Claude Brouillard, Michael Parent et Mario Clair par une poignée de points.

La Super DIRT car series, LUNDI 24 juillet

Les gros blocs de la « Super DIRT car series » seront nos invités le lundi 24 juillet. Les meilleurs pilotes Américains, Ontariens, les grandes vedettes du stock car sur la terre battue viendront se mêler aux pilotes locaux pour un 100 tours, la majorité avec leurs moteurs gros blocs, et d’autres peuvent toujours mêler les cartes, car avec 100 tours bien des choses peuvent se passer. Les Decker, Friesen, Hearn, Wight, Sheppard, Ward, Phelps, McLaughlin, Fuller et possiblement Cozze qui viendra défendre sa victoire inattendue de l’an passé.

Sans oublier nos pilotes locaux certains avec des gros blocs comme, Steve Bernard, David Hébert, JF Corriveau, Pierre Hébert, Mario Clair au volant du 96c, Steve Bernier et le promoteur Yan Bussiere sera de retour en piste. Certains 358 tel que Sebastien Gougeon, Mathieu Desjardins ou Dany Bilodeau peuvent sortir leurs épingles du jeux lors d’un 100 tour, car la piste en fin de course n’est pas toujours favorable aux gros blocs.

l’Autodrome Drummond, la doyenne des pistes de stock-car sur terre battue au Canada.

source: Marc « Enzo » Tessier- Directeur des communications Autodrome Drummond