La Série ACT sera de retour pour une troisième fois cette saison à l’Autodrome Montmagny

Alors que sera disputé la 4e manche du championnat 2017

Jonathan Bouvrette revient à l’Autodrome Montmagny en tant que meneur au classement.

Lui qui a signé sa première victoire sur le tracé de l’Autodrome Montmagny, le 24 juin dernier, a certainement l’idée de répéter l’exploit et de marquer les précieux points au championnat.

Le « Grand » Patrick Laperle qui a finalement remporté cette saison, en signant la victoire à l’Autodrome St-Eustache le 8 juillet dernier est deuxième au classement cumulatif de la saison avec un déficit de 9 points sur Bouvrette.

Il tentera certainement de marquer le plus de points possible (victoire en qualification, victoire en course et avoir mené le plus de tours) pour gruger l’écart avec Bouvrette et possiblement prendre la tête du classement.

La victoire à St-Eustache marque la 23e de Laperle en Série ACT et le place premier devant Donald Theetge qui en a 22. Laperle a remporté 4 titre de la Série ACT (2007, 2011, 2012 et 2016) et un titre américain ACT Tour en 2008.

Le coloré Dany Trépanier cumule les top-3 en terminant sur le podium à chacune des courses, mais n’a pas réussi à signer une victoire cette saison. Le pilote de Lotbinière réussira-t-il ce weekend?

Il est au troisième rang du classement, soit à 296 points (26 points de la tête et 7 points de Laperle). Il a remporté un titre Série ACT en 2015.

Jean-François Déry qui a largement dominé les 83 premiers tours de l’épreuve de St-Eustache et semblait en route pour signer une première victoire. La 2e neutralisation de l’épreuve qui a regroupé le peloton n’a pas aidé sa cause.

Saura-t-il passer par-dessus l’incident avec Donald Theetge en fin de course? Une solide performance aiderait à faire oublier ce mauvais chapitre dans sa saison et lui permettrait de se rapprocher de Trépanier sur qui il accuse un mince écart de 9 points (296 vs 287 points).

Déry a 4 victoires à son actif sur le circuit de Montmagny sera certainement à surveiller. Il a remporté un titre Série ACT en 2013.

Patrick Cliche qui a terminé 6e lors de la dernière visite à Montmagny voudra certainement briser le top-5 une première fois cette saison, voir même aspirer à un podium et même à la victoire. Le sympathique pilote est au 5e rang du classement avec 258 points.

Le champion de 2006 et de 2009 de la Série ACT Donald Theetge, voudra secouer la malchance qui continue de s’acharner sur lui. On s’en rappellera il avait été contraint à ne pas prendre le départ lors de la dernière manche couru à Montmagny dû à un bris mécanique.

Tandis qu’à St-Eustache à quelques tours de l’arrivée, un incident de course avec un autre pilote, a conclu l’épreuve certainement pas de la façon qu’il l’avait imaginée.

Theetge a au moins 2 raisons de viser la victoire ce weekend : Il voudra secouer la malchance avec un bon résultat et remonter ex aequo avec Laperle en haut de la liste du plus grand nombre de victoire au palmarès de la Série ACT avec 23.

Éric « Lucky » Gagnon de Terrebonne ne cesse d’enregistrer des top-10 (3 en 3) et continue de mener le classement des recrues, avec une avance de 6 points sur son plus proche rival. Classé au 7e rang du classement cumulatif avec 252 points, tout est encore possible pour se hisser dans le top-5 d’ici la fin de la saison.

Simon Roussin de Québec continue d’accumuler les précieux points. Il a terminé 12e et 9e lors des deux premières manches disputées à Montmagny, il voudrait certainement continuer sur cette lancée et consolider sa place dans le top-5 du classement, il a 251 points.

« L’homme de fer » Claude Leclerc c’est classé 13e et 8e lors des visites à Montmagny. Malgré ses 40 ans de courses automobiles, il n’a pas perdu le feu sacré et a l’intention de faire mieux de courses en courses. On se souviendra de sa performance électrisante lors de la première manche où il avait roulé à l’avant et imposait la cadence « aux jeunes ».

Leclerc devra se servir des 3 dernières manches pour se tailler une place au classement, il est 9e avec 247 points. Mais tout est serré de la 5e à la 10e place. Un écart de 13 points seulement sépare le 5e du 10e.

Gaétan Gaudreault qui a signé une première victoire en course de qualification le 24 juin dernier, voudra répéter l’exploit. Lui qui ne cesse de s’améliorer de courses en courses voudra certainement signer un 2e top-10 et marquer des précieux points de championnat.

Mathieu Kingsbury poursuit sont apprentissage au volant d’un bolide LMS et se maintient dans le top-10 au classement cumulatif. Néanmoins, il devra marquer des précieux points bonis, en signant des top-10 et des top-5, comptant vers le titre de recrue s’il veut rattraper Éric Gagnon, qui lui en a profité et possède un avantage de 15 points. Au classement des pilotes il frappe à la porte du top-10 en étant classé 11e

Michaël Lavoie sera de retour dans la voiture 10QC, lui qui a signé une 4e place aux commandes de la voiture 48QC la semaine dernière. La confiance étant au rendez-vous saura-t-il en profiter pour faire un autre top-5?

Alex Labbé revient derrière les commandes du 48QC avec lequel il a signé une 4e et une 5e place en Série ACT. Il voudra certainement signer un premier podium cette saison, et pourquoi pas, une douzième victoire avec la série. D’ailleurs c’est à Montmagny, le 2 juillet 2011, qu’il avait remporté sa première course LMS. Labbé a remporté le titre de champion de la Série ACT en 2014.

L’épreuve de samedi, marquera aussi le retour de Jean-Philippe Bergeron aux commandes de la 18QC. Bergeron qui se partage cette voiture avec Olivier Bédard qui fera relâche cette semaine. Bergeron qui n’a qu’un seul départ en voiture LMS voudra faire comme son collègue d’écurie et signer un premier top-10.

Les deux autres engagés au titre de recrue, soit, Jérémy Roy et Carl Poulin sont respectivement douzième et treizième au classement général, mais ils sont ex aequo au classement des recrues en 3e place.

ÉPREUVE: SÉRIE ACT 100

DATE: 22 juillet 2017

ENDROIT: Autodrome Montmagny, Montmagny, Québec

CATÉGORIE: Voitures récent modèle ACT (ACT Late Model Championship Cars)

DISTANCE: 100 tours (37.5 miles)

PROMOTEUR: Kenny Thériault

SANCTION: American-Canadian Tour, Ltd. (ACT) – ACTS070822-04

PRIX ET BOURSES: $18,702 (Une partie du fonds de points est inclus dans les bourses affichées)

AU FIL DU TEMPS LES VAINQUEURS DE LA SÉRIE ACT À L’AUTODROME MONTMAGMY:

Donald Theetge (7), Patrick Laperle (5), Karl Allard (3), Alex Labbe (4), Jean-Francois Dery (4), Mario Gosselin (2), Sylvain Lacombe (2), Patrick Cliche, Dany Trépanier, Jonathan Bouvrete (1).

LA COURSE : L’épreuve finale de 100 tours est la 4e manche de 6 du calendrier 2017 de la Série ACT. C’est la troisième visite de quatre à l’Autodrome St-Eustache.

PROCÉDURES : L’ordre de départ des courses de qualifications et de la finale sont déterminés par la pige au sort. Les procédures de qualification seront communiquées à la réunion des pilotes et sont sujet à changements en fonction du nombre de voitures présentes.

Dans l’éventualité où il y aurait plus de 20 voitures : les 18 premières positions de départs seront déterminées par le résultat des courses de qualifications. Les deux dernières par des positions de départ provisoire.

Ces dernières pourront être accordées selon la procédure American-Canadian Tour (ACT), tel que décrit à la réunion des pilotes. Après l’attribution des positions de départ provisoires, dans l’éventualité où un seul pilote ayant fait 100% des courses au championnat de la Série ACT à ce jour soit non qualifié, il une position de départ provisoire supplémentaire lui sera accordée.

REPORTAGE TÉLÉDIFFUSÉ:

Une capsule récapitulative de l’épreuve sera diffusé sur les ondes de RDS2 et Télé-mag dans le cadre de l’émission festidrag.tv à compter du 4 août sur RDS2 et du 7 août sur Télé-Mag.

HORAIRE SOMMAIRE:

11h00 Ouverture des puits

12h30 Ouverture des gradins

13h40 Pratique ACT #1 (20 minutes)

14h40 Pratique ACT #2 (20 minutes)

15h40 Pratique ACT #3 (20 minutes)

16h05 Réunion des pilotes

+/- 17h10 Courses de qualification – groupe 1 (10 tours)

Courses de qualification – groupe 2 (10 tours)

Courses de qualification – groupe 3 (10 tours)

Pige pour les 12 premiers après les courses de qualification

17h40 Finales toutes catégories

19h45 Fausse grille (Impound)

21h00 Présentation des pilotes

Finale Série ACT 100 tours

Sujet à changements sans pré avis.

source: Marc Patrick Roy