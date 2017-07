Alex Bowman succèdera à Dale Earnhardt Jr. au volant de la N°88 En 2018

C’était attendu

Hendrick Motorsports a officialisé le nom du pilote qui prendra la suite de Dale Earnhardt Jr. dans la Chevrolet n°88 à partir de la saison prochaine en Monster Energy NASCAR Cup Series.

Alex Bowman sera pilote de la Hendrick Motorsports en Monster Energy NASCAR Cup Series la saison prochaine. Le jeune pilote de 24 ans, qui a déjà pris part à dix courses la saison dernière en remplaçant Dale Earnhardt Jr. blessé, vient d’être confirmé au volant de la Chevrolet n°88 dès l’an prochain. Il succèdera ainsi à Dale Earnhardt Jr. dans cette voiture.

« Depuis que je suis enfant, la course automobile est tout ce que je veux. Il y a tant de gens qui ont cru en moi tout au long de ma carrière. Ma famille a fait énormément de sacrifices et a toujours été derrière moi.

Je n’aurais jamais eu cette chance sans Dale et toutes les personnes présentes dans l’équipe n°88. Faire partie de la Hendrick Motorsports et avoir la confiance de M. Hendrick est quelque chose d’incroyable. » – Alex Bowman dans un communiqué de la Hendrick Motorsports

Outre l’annonce de l’arrivée d’Alex Bowman dans la Chevrolet n°88, la Hendrick Motorsports a confirmé Nationwide (19 courses) et Axalta (15 courses) en tant que sponsors principaux. Il reste donc quatre courses sans sponsor pour Alex Bowman.

Ce sont les performances d’Alex Bowman en 2016 au volant de la Chevrolet n°88 qui ont fini de convaincre Rick Hendrick d’engager le natif de l’Arizona dès 2018.

« Alex a impressionné toute la Hendrick Motorsports l’an dernier par son professionnalisme et son sang-froid. Greg Ives et l’ensemble de l’équipe a apprécié travailler avec Alex et cette dynamique n’en sera que meilleure avec plus de temps ensemble. » – Rick Hendrick, dans un communiqué de la Hendrick Motorsports

Alex Bowman dans la n°88 ? Dale Earnhardt Jr. était le premier à donner son approbation sur le réseau social Periscope au mois de mai dernier.

« Alex Bowman dans la n°88 l’an prochain, est-ce que vous voulez ? Ce serait assez incroyable. Alex dans la n°88. Ça sonne bien. Il a gagné le droit de la piloter l’an dernier et il a bien fait. » – Dale Earnhardt Jr. sur Periscope

Alex Bowman, qui a signé son contrat avec la Hendrick Motorsports en octobre dernier a pris part à The clash en février dernier du fait de sa pole position acquise l’an dernier lors de la seconde course de Phoenix. Cette année il travaille sur le simulateur Chevrolet et est le pilote Chevrolet présent lors des différents tests organisés par la NASCAR. Il était notamment présent en début de semaine sur le Darlington Raceway pour préparer les Southern 500.

Outre les dix courses disputées l’an dernier avec la Hendrick Motorsports, Alex Bowman compte 71 autres départs dans la première division de la NASCAR, c’était lors des saisons 2014 et 2015 avec la BK Racing et la Tommy Baldwin Racing.

