A Spa, feux d’artifice assurés et bagarre à tous les étages !

La 69ème édition des Total 24 Hours of Spa

Le point d’orgue de la Blancpain GT Series et de l’Intercontinental GT Challenge, promet d’être une course ouverte dont plusieurs dizaines de pilotes nourissent l’ambition d’ajouter leur nom à ce prestigieux trophée.

Un coup d’œil au classement actuel de la Blancpain GT Series Endurance Cup, dont les Total 24 Hours of Spa sont la quatrième manche, indique clairement que 2017 est l’une des saisons les plus disputées depuis la création du championnat.

Après trois manches, trois équipes différentes, Team M-Sport, Grasser Racing Team et SMP Racing, représentant trois constructeurs différents, Bentley, Lamborghini et Ferrari, ne sont séparées que de cinq points.

C’est donc la meilleure preuve que les courses 2017 du plus grand championnat GT de la planète sport auto sont parmi les plus disputées de ces dernières années. Ce sera avec quasi certitude également le cas pour les prochaines Total 24 Hours of Spa.

A la lecture de la liste des engagés, qui compte 64 voitures, on relève pas moins de 37 équipages 100% Pro. La quasi-totalité de ces 37 voitures, qui pour la première fois représentent dix constructeurs différents, pourraient s’imposer sur la classique d’endurance belge. Cela signifie que près d’une centaine de pilotes pourraient monter sur la plus haute marche du podium dimanche après-midi.

Certains d’entre eux ont déjà leurs noms gravés sur l’un des trophées les plus prestigieux des courses GT. Pas moins de dix-sept anciens vainqueurs des Total 24 Hours of Spa sont sur la grille de départ cette année, répartis sur quinze voitures différentes ! Seuls les vainqueurs de l’année dernière, le trio BMW # 99 de ROWE Racing, Alexander Sims, Maxime Martin et Philipp Eng, partagent la même voiture, mais tous les autres sont répartis sur différentes machines.

Parmi les équipes en compétition pour le scratch, Audi compte la majorité des anciens vainqueurs dans ses rangs avec René Rast, Marcel Fässler (Audi Sport Team WRT), Marcus Winkelhock (Audi Sport Team Saintéloc) et Frank Stippler (Audi Sport Team ISR ). BMW en compte également quatre : le trio vainqueur de l’année dernière et Nick Catsburg sur la deuxième voiture ROWE Racing.

Plusieurs autres consructeurs ont un ancien vainqueur parmi leurs pilotes. Pour Emil Frey Jaguar Racing, Stéphane Ortelli, pour Lamborghini, Andrea Piccini (Ombra Racing), pour Mercedes-AMG, le Champion en titre Blancpain GT Series, Maxi Buhk (Mercedes-AMG Team HTP Motorsport) et pour Porsche, le héros local, Laurens Vanthoor, au sein de l’équipage de la # 117 KÜS Team75 Bernhard 911.

Pour le constructeur allemand, c’est la première voiture 100% Pro sur les Total 24 Hours of Spa depuis que la course a été associée à la Blancpain GT Series. Avec Vanthoor, ancien vainqueur de Spa, ancien champion de la Blancpain GT Series et champion en titre de l’Intercontinental GT Challenge, Kevin Estre et Michael Christensen sur la Porsche # 117, ces trois là rejoignent immédiatement la liste des favoris.

Evidemment, il y a plus de candidats à la victoire sur les Total 24 Hours of Spa que de pilotes qui se sont déjà imposés. L’édition de l’année dernière avait été dominée par Bentley Team M-Sport, mais au terme d’une ultime heure de course passionnante, l’équipe britannique avait essuyé une cruelle défaite. Après leur victoire sur les 1.000 km du Circuit Paul Ricard, qui a démontré leur trés bonne forme, ils sont impatients de prendre leur revanche.

Il faudra aussi garder un oeil sur la Lamborghini # 63 du Grasser Racing Team, bien que Mirko Bortolotti, Christian Engelhart et Andrea Caldarelli aient perdu la tête du championnat sur le Circuit Paul Ricard, leurs victoires à Monza et Silverstone ont prouvé toute leur compétitivité cette année.

Les champions en titre de la Blancpain GT Series Endurance Cup sont aussi en quête d’un bon résultat. Bien que Rob Bell et Côme Ledogar connaissent une saison difficile sur la McLaren # 58 Strakka Racing, la course des Total 24 Hours of Spa est un événement unique qui pourrait tout faire basculer au terme de ce week-end de course belge.

Nissan s’était imposé à Spa en 1991 avec la légendaire Skyline, et avec les anciens champions de la Blancpain Endurance Series, Lucas Ordonez, Katsumasa Chiyo et Alex Buncombe se partageant la Nissan GT-R # 23 Motul Team RJN, une répétition de cette victoire historique pourrait bien appartenir au domaine des possibles.

Et puis, il y a Ferrari. Quelqu’un dans le camp du cheval cabré a peut-être remarqué qu’il y a treize ans qu’une Ferrari ne s’est pas imposée au scratch sur les Total 24 Hours of Spa et qu’il est peut-être temps de décrocher une nouvelle victoire. Il faudra compter sur les Ferrari # 50 de Spirit of Race, # 55 de Kaspersky Motorsport et # 72 de SMP Racing pour se battre aux avant-postes.

Bref, les dix constructeurs présentent chacun au moins un candidat à la victoire sur les Total 24 Hours of Spa (la plupart en ont plusieurs) et pas même une foire pleine de diseurs de bonne aventure ne pourrait prédire le résultat de l’édition 2017 de la classique d’endurance belge.

Pro-Am: trois victoires d’affilée pour Barwell Motorsport ?

La bagarre dans la Pro-Am Cup sera probablement aussi passionnate que celle pour la victoire finale. L’équipe Lamborghini Barwell Motorsport a remporté les deux dernières courses d’endurance de la Blancpain GT Series, Silverstone et le Paul Ricard, mais grâce à une victoire à Monza et de solides performances sur les deux courses suivantes, l’Oman Racing Team et TF Sport Aston Martin sont en tête du classement de la Pro-Am Cup, soit seulement avec huit points d’avance sur l’équipe Barwell Motorsport.

L’équipe Mercedes-AMG AKKA-ASP a également marqué des points sur chaque manche et pointe au troisième rang, 23 points derrière les leaders. En sachant qu’il y a 50 points à prendre sur les Total 24 Hours of Spa, 1 pour la pole position, 12 points à 6 et 12 heures de course et 25 à l’arrivée, cette situation pourrait être complètement chamboulée dimanche après-midi.

D’autant plus que ces trois équipes auront fort à faire avec la concurrence. Cinq des dix-neuf voitures engagées en Pro-Am Cup comptent des anciens vainqueurs au scratch à leur volant: pour sa 23ème participation, le double vainqueur Fred Bouvy piotera l’Audi # 26 de Saintéloc Racing, Markus Palttala sera sur la BMW # 35 Walkenhorst Motorsport, Andrea Bertolini partagera le volant de la Ferrari # 53 Spirit of Race avec les anciens champions de la Pro-Am Cup, Louis Machiels et Niek Hommerson, l’ancien champion de la Blancpain GT Series Sprint Cup, Maxi Götz sera au volant de la Mercedes-AMG # 16 Black Falcon.

Quant à Marc Lieb, l’un des rares pilotes à avoir remporté les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Spa, il sera au volant de la Porsche # 911 Herberth Motorsport. En 2003, Marc Lieb avait remporté les Total 24 Hours of Spa avec une Porsche GT2, alors que la catégorie GT1 était la catégorie phare. Une Pro-Am pourrait-elle réaliser le même exploit ?

Car ce ne serait pas une surprise si l’une de ces voitures Pro-Am se retrouvait aux avant-postes durant les premières heures de course. A surveiller également pendant la Superpole de vendredi soir…

Am Cup: Ferrari ou pas ?

Les trois manches de la Blancpain GT Series Endurance Cup 2017 ont vu à chaque fois une équipe Ferrari victorieuse dans la Am Cup : AF Corse a remporté Monza, Rinaldi Racing s’est imposé à Silverstone et Kessel Racing au Castellet.

Et même si seulement les deux derniers cités sont présents en Am Cup à Spa, ils sont toujours les grands favoris de leur catégorie. La concurrence, deux Lamborghini, une BMW et une McLaren, fera tout son possible pour battre les chevaux cabrés. Dans le Groupe National, le duel opposera les Porsche 911 Cup de RMS et Speedlover.

Neuf courses annexes

Avant le coup d’envoi des Total 24 Hours of Spa, samedi après-midi (16h30 CEST), les courses annexes, passionnantes et variées offriront leur juste part de divertissement. Avec le son incontournable du Lamborghini Super Trofeo, le haut niveau de pilotage du Championnat d’Europe FIA de Formule 3, les frictions portière contre portière de la Peugeot 308 Racing Cup et la course spectacle du Blancpain GT Sports Club, chacune des neuf courses annexes saura satisfaire les fans les plus exigeants.

Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup à découvrir sur la 69ème édition Total 24 Hours of Spa. Et vous ne pourrez pas en manquer un seul moment, car des Qualifications à l’ensemble de la course de 24 heures en passant par la Superpole, tout sera diffusé en direct sur le site officiel.

source: Total 24 Hours of Spa