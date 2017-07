Programme double pour Raphaël Lessard

Cette semaine aux États Unis

Raphaël Lessard est de retour aux États Unis cette semaine pour deux courses en trois jours.

Mercredi le 19 juillet au Seekonk Speedway, pour une course de 200 tours, et samedi le 22 au Orange County Speedway de Rougemont, en Caroline du Nord, pour une course de 150 tours.

Le U.S. Pro-stock/Super Late Model National Championship au Seekonk Speedway, originalement prévu pour mercredi dernier, a été remis à ce soir mercredi le 19 juillet dès 18 h en raison des conditions météorologiques de la semaine dernière à Seekonk.

Située au Massachusetts, le Seekonk Speedway est un oval faisant 1/3 de mille (0.534 km) seulement. Cette course de 200 tours sera courue en deux étapes de 100 tours, les pilotes reprenant le même ordre de départ que leur position d’arrivée à la fin des 100 premiers tours. Une course de catégorie Sportsman de 30 tours se tiendra entre les deux segments.

La course comme telle sera précédée des essais chronométrés à 17 h et d’une course préparatoire à 18 h. La course de 200 tours sera diffusée en direct sur Speed51.com .

Qui : Raphaël Lessard et la Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio de l’équipe de course David Gilliland Racing

Quoi : U.S. Pro-stock/Super Late Model National Championship, une course de 200 tours (2 x 100 tours)

Quand : Course préparatoire: mercredi , 19 juillet 2017 à 18 h 00 HAE (horaire de la soirée)

Essais chronométrés: mercredi, 19 juillet à 17 h00 HAE

Où : Seekonk Speedway, Seekonk, Massachusetts

Gagnant 2016 : TToyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio

Bourse : 10 000 $US au gagnant

Dernière course de RL : Redbud 400 Départ: 3e place Fin: 5e place

source: Torchia Communications