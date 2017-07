Modlite + Sail Panels ce samedi 

À l’Autodrome Drummond pour 20 tours !

Pour une deuxième course consécutive nos bolides seront munis de nos fameux « Sail Panels » pour notre sortie ce samedi 22 juillet à l’Autodrome Drummond sous l’œil attentif du promoteur Yan Bussières.

Cette soirée spéciale « Sail Panels Night » verra aussi les bolides Modifiés 358 arborant eux aussi les mêmes pièces supplémentaires soient les Sail Panels…..deux catégories qui attirent l’attention des amateurs de courses sur terre battue.

Pour notre part nous serons en piste pour les périodes de réchauffement, les qualifications de 8 tours ainsi que notre finale qui s’échelonnera sur 20 tours, 20 très rapides tours avec les meilleurs pilotes de toutes les classes « de soutient » qui soient.

Nos accélérations et nos sorties de coin ne sont pas à manquer et plusieurs spectateurs nous le rappellent constamment…c’est certainement à voir!

Michaël Forcier # 27 est toujours le meneur au classement pour le Championnat en vertu de sa victoire et de sa deuxième place récoltées la fin de semaine dernière au RPM Speedway, il est suivi de très près par Kevin Burke # 91 et Martin Fleurent # 52.

Pour le classement des recrues…changement à la position de meneur, en effet c’est maintenant le pilote Keven Carrier Boucher # 117 qui mène le bal suivi à seulement 7 petits points derrière par Steve Comeau # S-8 et complétant le trio recrues, Alexia Roux qui impressionne course après course…un podium prochain n’est certainement pas loin pour cette jeune fille.

Pièces d’autos Dionne & Frères de Drummondville et Sorel de par Gilbert et Anick Dionne sont fiers d’être les commanditaires officiels de la série Modlite Québec qui se produit allant du Cornwall Motor Speedway passant par l’autodrome Granby, l’Autodrome Drummond, le RPM Speedway, le Stadiaume St-Guillaume ainsi que l’autodrome BSL de Rimouski dont nous y serons en piste le 5 août prochain.

POOL Modlite Québec

À chacune de nos courses « comptant pour le championnat » vous pouvez faire votre POOL simplement en vous rendant sur notre site internet, cliquer sur l’onglet « Pool Modlite Québec », vous inscrire si ce n’est pas déjà fait et former votre podium de la finale selon votre bon feeling…. des points sont attribués selon vos choix….c’est facile et surtout c’est »Gratuit »…amusez-vous avec nous!

Vous voulez afficher votre commerce pour l’une ou l’autre de nos courses ou encore commanditer un événement spécial, n’hésitez pas à contacter un membre de la direction et une place de choix vous sera faite…voilà une belle occasion de vous joindre à la troupe Modlite Québec! Pour plus d’informations sur notre série ou pour acquérir un bolide de qualité en vu de terminer la saison 2017 avec nous ou tout simplement connaître les pilotes et admirer ces superbes bolides à l’échelle 5/8 de leurs grands frères Modifiés.

Visitez régulièrement notre site internet : http://www.modlitequebec.com

source: Relationniste Modlite Québec