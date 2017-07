F1 – Renault : Kubica aux essais privés en Hongrie puis titulaire à Spa ?

Le retour sensation

Robert Kubica va sûrement franchir une étape supplémentaire, et non des moindres, dans le cadre de son retour au plus haut niveau.

La presse allemande assure que le Polonais a été retenu par Renault pour les essais privés qui suivront le Grand Prix de Hongrie.

Kubica devrait cependant prendre le volant le 31 juillet, le lendemain du Grand Prix, soit en dehors des essais officiels. Ce sera la première fois qu’il conduira une F1 version 2017.

Ce test est très important pour Renault F1 : il ne peut avoir lieu que s’il est destiné « à acclimater un pilote à une voiture, dans le cadre d’un remplacement ». Sinon l’équipe perdra une journée d’essais lors de l’hiver à venir !

« S’il montre qu’il a gardé sa pointe de vitesse du passé, il devrait remplacer Jolyon Palmer à partir de Spa-Francorchamps, après la pause estivale » rajoute Bild.

Cyril Abiteboul ne confirme pas encore cette dernière information, mais admet que Renault a bel et bien une idée derrière la tête.

« Jolyon a eu quelques problèmes avec la fiabilité, mais c’est vrai que si nous avions deux voitures dans les points, nous ne serions pas 8e au championnat du monde. Nous ne testons pas Kubica pour faire plaisir à la presse ; il est toujours rapide et a la même énergie. »

L’obtention de la superlicence de Robert Kubica reste conditionnée cependant à une demande sécuritaire de la FIA : pouvoir s’extraire une F1 en cinq secondes.

Reste à savoir aussi ce que deviendra le dossier Carlos Sainz – Renault n’ayant évidemment qu’un baquet à attribuer.

source: nextgen-auto.com