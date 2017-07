WTCC : Tiago Monteiro accentue son avance en tête du WTCC

Après les courses argentines

Tiago Monteiro a ajouté un podium à son palmarès du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC grâce à un week-end solide en Argentine.

Cette deuxième place dans la course principale, alliée à la cinquième dans la manche d’ouverture, permet au Portugais de consolider son leadership au championnat où il compte désormais 12 points d’avance.

Dans la première course, Tiago partait de la 7ème place et a, du début à la fin, été impliqué dans des combats intenses qui lui ont permis de remonter à la 5ème place finale, à 1 dixième de seconde du 4ème et à 3 dixièmes du podium.

Mais le meilleur restait à venir avec la deuxième course. Parti 3ème, Tiago a gagné une place pour monter sur la 2ème marche du podium, son septième de la saison en douze courses.

« Ce fut une course difficile avec beaucoup de duels, surtout au début. J’ai pris certains risques, mais de mon point de vue tout était sous contrôle et au final ils se sont avérés payants, » explique Tiago.

« Je suis le pilote qui a marqué le plus de points au cumul des deux courses argentines et c’est important pour le championnat. Nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixé avant d’entrer dans la pause estivale et nous pouvons tous prendre des vacances l’esprit tranquille. »

Malgré une avance de 12 points en tête du championnat, Tiago prévient que ce n’est pas encore suffisamment confortable pour que l’équipe se repose sur ses lauriers.

« Il y a encore beaucoup de points à attribuer en 4 week-ends de course et la compétitivité de nos adversaires n’est plus à prouver. Les prochaines courses seront difficiles et c’est l’équipe qui saura le mieux gérer la pression qui obtiendra les meilleurs résultats. Pour ma part, je n’ai pas d’hésitation : je donnerai le meilleur de moi, dans toutes les situations et jusqu’à la fin du championnat. »

Tiago a 3 mois pour recharger ses batteries et préparer au mieux la dernière ligne droite du championnat avant la reprise du FIA WTCC, les 14 et 15 octobre en Chine, sur le Ningbo International Speedpark.

source: http://nextgen-auto.com