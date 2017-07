Problèmes d’équilibre aéro pour Toyota au Nürburgring

​Impuissantes face aux deux Porsche dominatrices pendant la course, les Toyota ont été freinées par leur aéro.

Le Toyota Gazoo Racing nourrissait des espoirs de victoire au Nürburgring après la pole de la n°7 de Kobayashi-Lopez-Conway tandis que la n°8 de Buemi-Nakajima-Davidson connaissait un problème de pompe à essence dès le tour de formation.

Il ne fallut qu’une heure et demi pour la n°7 ne rétrograde en 3e position. Incapable de suivre les rythme des Porsche, Toyota a connu une défaillance de son système aéro qui a affecté ses capacités en course.

« Au fil de la course, un changement d’aérodynamisme a affecté la performance de nos deux voitures, explique Toyota dans un communiqué. La cause de ce changement sera analysée après la course avec une étude approfondie de la carrosserie. »

En terminant 3e et 4e des 6 Heures du Nürburging, Toyota limite les dégâts au championnat à 39.5 points de Porsche.

« Le Nürbugring s’est une nouvelle fois révélé compliqué pour nous, explique Toshio Sato, le Président de l’équipe. Nous avons montré une bonne vitesse sur un tour et nous avons apprécié le combat rapproché avec les Porsche au début. Mais l’équilibre de la voiture a changé pendant la course ce qui fait qu’on a perdu de la performance.

« Nous avons surtout limité les dégâts au championnat du monde. Nous pensons que le reste de la saison nous sera plus favorable avec des circuits qui conviennent mieux à notre TS050 Hybrid. »

source: Autohebdo.fr – Nina Rochette