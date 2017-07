James Hinchcliffe bientôt en NASCAR ?

Hinchcliffe s’est déclaré clairement ouvert à rouler en NASCAR à très court terme

Il se pourrait bien qu’on assiste à l’arrivée d’un nouveau pilote Canadien en NASCAR et pas n’importe lequel puisque c’est l’un des plus populaires de l’IndyCar.

Originaire de Oakville, James Hinchcliffe s’est déclaré clairement ouvert à rouler en NASCAR à très court terme.

Engagé actuellement avec la Schmidt Peterson Motorsports, le pilote de 30 ans envisage sérieusement de rouler sur une course routière en NASCAR Xfinity très prochainement.

« Depuis un an nous essayons de trouver une possibilité. Nous sommes en contact avec plusieurs équipes, mais pour le moment rien n’a pu être finalisé. J’ai toujours voulu essayer de rouler en NASCAR et participer à une course routière me semble le meilleur moyen. Je veux faire les choses bien, même si une reconversion à plein temps n’est pas encore d’actualité. »

Sachant que les Xfinity Series se rendront sur le circuit routier de Mid-Ohio Sportscar le 12 août prochain et que Hinchcliffe y a déjà roulé à de nombreuses reprises, nous pouvons imaginer que cela représente une belle opportunité.

source: us-racing.com