IMSA : Joest Racing mènera le programme officiel Mazda

Joest Racing sera le nouveau bras armé de Mazda Motorsports aux Etats-Unis

Le programme débutera aux prochaines 24 Heures de Daytona en janvier 2018.

Associé de longue date avec Audi Sport en LM P1, et après sa longue histoire avec Porsche en Endurance, Joest Racing a finalement trouvé un nouveau défi d’envergure.

C’est aux Etats-Unis et en DPi que la structure allemande évoluera en reprenant le programme de Mazda Motorsports, jusqu’à présent confié à SpeedSource Race Engineering.

« La création de Mazda Team Joest nous offre une occasion unique de s’associer à une équipe avec un succès reconnu en prototypes et nous donne la meilleure chance de replacer Mazda au sommet du podium, explique Masahiro Moro, president et directeur général de Mazda North American Operations. Je souhaite la bienvenue à la famille Joest dans la famille Mazda, et je suis convaincu que, ensemble, nous écrirons de nouvelles pages dans le livre des succès de Mazda. »

« Nous sommes ravis de cette nouvelle opportunité avec Mazda, a déclaré Ralf Jüttner, directeur général de Joest Racing. Mazda a une longue tradition en sport automobile et, surtout en Amérique, a créé une plate-forme importante pour les passionnés de course.

Pour nous, ce n’est pas seulement un retour aux courses américaines, que nous avons toujours appréciées, mais aussi une excellente nouvelle pour nos fans japonais qui nous ont toujours chaleureusement soutenus. »

Mazda Team Joest se tourne vers 2018

Conséquence première de cette annonce, la fin prématurée de la saison pour les RT24-P DPi engagées en catégorie reine en IMSA. Les deux prototypes ne disputeront pas les dernières épreuves de l’année.

« Je tiens à remercier nos partenaires de longue date de SpeedSource Race Engineering et son propriétaire, Sylvain Tremblay, précise John Doonan, directeur motorsports de Mazda North American Operations.

Nous avons accompli beaucoup de choses avec leur organisation à tous les niveaux depuis plus de deux décennies. Ils sont un exemple parfait d’une équipe qui a grandi grâce à notre système Mazda : des courses de clubs, jusqu’aux 24 Heures de Daytona en GT et ensuite avec le programme Prototype. »

Joest Racing établira une base américaine près d’Atlanta en Georgie et testera prochainement la RT24-P, dont le châssis conçu par la société Multimatic sera revu et corrigé.

