Signatech Alpine Matmut conquiert un second podium à force du poignet

L’équipe Signatech Alpine Matmut achève la saison européenne du Championnat du Monde FIA WEC sur le podium au Nürburgring

L’Alpine A470 n°36 (Lapierre / Menezes / Rao) a surmonté des qualifications difficiles pour s’offrir la troisième place et le meilleur tour en course dans la catégorie LMP2.

Après des essais riches en enseignements, les qualifications voyaient l’Alpine A470 n°35 confiée à Nelson Panciatici et André Negrão signer le quatrième temps, deux rangs devant la n°36 pilotée par Matt Rao et Gustavo Menezes.

Dimanche, le départ des 6 Heures du Nürburgring était donné à 13h00. Malgré un ciel menaçant et un circuit encore humide par endroits, 52 000 spectateurs avaient répondu présents pour la dernière épreuve européenne du FIA WEC.

Les Alpine A470 s’élançaient au cœur d’un peloton mouvementé. Parti en tête-à-queue au troisième virage, Nelson Panciatici (n°35) mettait les bouchées doubles pour remonter tout en devant effectuer une pénalité issue des qualifications.

De son côté, Nicolas Lapierre (n°36) cédait une position avant de tenir le rythme du groupe de tête composé de Senna, Beche, Jarvis et Petrov.

Lors de la première salve de ravitaillements, Nicolas Lapierre reprenait la piste au cœur des LMP1. Le Français laissait alors échapper quelques dixièmes qui lui coûtaient provisoirement la cinquième place avant qu’il ne riposte.

Nelson Panciatici était le premier à être relayé par André Negrão. Neuvième, le Brésilien ne ménageait pas ses efforts avant que ceux-ci soient interrompus lorsque la boite de vitesses se bloquait. Malgré toutes les tentatives de l’équipe Signatech Alpine Matmut, l’équipage de la n°35 devait renoncer.

En parallèle, Gustavo Menezes prenait la suite de Nicolas Lapierre sur la n°36. Quatrième au début de son relais, l’Américain mettait ses adversaires sous pression et remontait au troisième rang à mi-course avant de passer le témoin à Matt Rao.

À son tour, le Britannique effectuait sa part du travail durant ses deux relais séparés d’un changement de pneus.

Gardant le contact face à de redoutables concurrents, Matt Rao n’abdiquait pas et rendait le volant à Nicolas Lapierre avec le podium en ligne de mire.

Alors que l’écart entre les prétendants au podium n’avait jamais dépassé deux secondes, tout se décantait dans la dernière heure. À quarante minutes du drapeau à damier, le Français réalisait un tour qui lui permettait de faire l’overcut sur Beche et de ressortir des stands devant le Belge.

Gérant dès lors cet avantage, l’équipage de la n°36 franchissait la ligne d’arrivée pour célébrer son premier podium, le deuxième de Signatech Alpine Matmut cette saison.

Bernard Ollivier, Directeur général-adjoint d’Alpine

« Nous avons vécu une course d’enfer, littéralement ! Je tiens à saluer l’ensemble de l’équipe qui n’a jamais cessé de persévérer, d’être solidaire, de se dépasser et d’y croire pour obtenir cette troisième place.

Cette performance est à l’image d’Alpine et ce résultat sur un circuit tel que le Nürburgring démontre les qualités de l’A470. Nous allons savourer ce deuxième podium de l’année tout en sachant tirer les enseignements du week-end. Rendez-vous est déjà donné au Mexique ! »

Philippe Sinault, Team Principal Signatech Alpine Matmut

« Certains podiums font du bien et valent des victoires, celui d’aujourd’hui en fait partie. Nous sommes revenus aux affaires à la force du poignet. Après nos qualifications moyennes, nous avons d’abord souffert dans le trafic avant de nous rendre compte que la dégradation des pneumatiques n’était pas aussi problématique qu’en début d’année.

Nous avons donc pu passer à l’attaque, même s’il est toujours difficile de doubler sur ce circuit. Aujourd’hui, Matt a été fantastique et a préparé le terrain pour Nico. C’est en partie grâce à sa prestation que nous pouvons célébrer et partager ce vrai podium avec toute l’équipe. »

Confrontée à des problèmes de boîte de vitesses, la n°35 (Panciatici / Negrão / Ragues) a dû renoncer après deux heures.

Le prochain rendez-vous mènera Signatech Alpine Matmut sur le Circuit des Frères Rodriguez à Mexico City (1er-3 septembre).

Signatech Alpine Matmut n°36

Nicolas Lapierre

« C’était une course difficile. Nos qualifications nous ont coûté du temps dans le trafic, mais nous avons su nous frayer un chemin pour atteindre le podium. Notre rythme aujourd’hui était bon et le niveau de performance est en progrès par rapport au Mans. Nous devons désormais optimiser les détails pour tenter de faire encore mieux au Mexique. »

Gustavo Menezes

« Nous avons fait fi des difficultés pour atteindre le podium. Nico a réalisé deux premiers relais incroyables avant de me passer le volant. J’ai dû gérer le trafic, mais j’ai ensuite réduit l’écart avant de voir la belle prestation de Matt qui a su se hisser au niveau des meilleurs aujourd’hui ! Après un début de saison en demi-teinte, l’équipe a su revenir dans le coup et c’est une vraie satisfaction de pouvoir enfin goûter au champagne. »

Matt Rao

« Je suis ravi d’avoir pu garder le contact avec les Platinium et les Gold ! Je regrette seulement le temps perdu derrière les retardataires en LMP2 avant mon tour de rentrée. Cela m’a retenu plus longtemps dans le trafic. La deuxième place aurait peut-être été possible sans cela, mais en maintenant l’écart autour de la seconde, Nico a pu finir le travail et nous offrir ce podium. »

Signatech Alpine Matmut n°35

Nelson Panciatici

« Nous étions partis pour faire une course correcte en dépit de la pénalité, mais cela s’est compliqué avec le tête-à-queue du premier tour. Après moins de deux heures, la casse de la boîte de vitesses a définitivement mis un terme à nos espoirs. »

André Negrão

« Ce n’était pas notre week-end. Nous avions progressé en essais grâce à un nouveau différentiel, mais la pénalité et le départ chaotique ont grandement diminué nos chances. Nelson avait effectué un bon relais avant de me céder le volant, mais la boîte de vitesses s’est bloquée. Toutes nos tentatives de réparation se sont avérées vaines. »

Pierre Ragues

« Ce résultat ne correspond pas à nos attentes. L’envie de se battre pour le podium était forte, mais après des essais encourageants et une bonne préparation, nous avons souffert en qualifications. Nelson et André affichaient un rythme solide avant que les aléas mécaniques n’en décident autrement. C’est d’autant plus décevant que je n’ai pas eu l’occasion de prendre le volant. »

6 Heures du Nürburgring – LMP2

1. Jackie Chan DC Racing n°38 – 191 tours

2. Vaillante Rebellion n°31 +1 tour

3. Signatech Alpine Matmut n°36 +1 tour

4. Vaillante Rebellion n°13 +1 tour

5. Jackie Chan DC Racing n°37 +2 tours

6. G-Drive Racing n°26 +3 tours

7. CEFC Manor TRS Racing n°25 +3 tours

8. TDS Racing n°28 +3 tours

9. CEFC Manor TRS Racing n°24 +8 tours

Ab. Tockwith Motorsports n°34Ab. Signatech Alpine Matmut n°35

Trophée FIA Endurance LMP2 « Équipes »

1. Jackie Chan DC Racing n°38 – 116 points

2. Vaillante Rebellion n°31 – 70 points

3. Signatech Alpine Matmut n°36 – 57 points

4. Jackie Chan DC Racing n°37 – 51 points

5. G-Drive Racing n°26 – 46 points

6. CEFC Manor TRS Racing n°24 – 40 points

7. Signatech Alpine Matmut n°35 – 38 points

8. Vaillante Rebellion n°13 – 26 points

9. TDS Racing n°28 – 21 points

10. CEFC Manor TRS Racing n°25 – 16 points

Websites : www.media.renault.com et www.alpinecars.com

source: Alpine