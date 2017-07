Nissan, principal partenaire automobile du Grand Prix de Trois Rivières

Nissan annonce ses activités dans le cadre de l’évènement

Les propriétaires de véhicules de marque Nissan présents au Grand Prix de Trois Rivières sont invités à participer aux festivités de la Coupe Nissan Micra sur le site du circuit.

Ils bénéficieront en outre d’un accès privilégié au spectacle gratuit « DE LA PISTE À LA SCÈNE NISSAN » qui mettra en vedette l’humoriste Michel Barrette et Kevin Bazinet, le gagnant de La Voix 3

Pour une troisième année consécutive, les pilotes de la Coupe Nissan Micra seront de retour sur la piste du célèbre circuit du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) qui se disputera du 10 au 12 août prochain.

Principal partenaire automobile de l’évènement, Nissan proposera encore une fois cette année plusieurs activités sur le site dont de nombreux privilèges pour les propriétaires de véhicules de marque Nissan.

Ceux-ci, sur simple présentation de leur clé Nissan, auront accès à la tente hospitalité Nissan qui offrira une zone de détente située dans les enclos de la Coupe Nissan Micra.

Ils auront aussi le plaisir de piloter une Nissan GT-R sur un simulateur de course, de participer à des concours exclusifs, de profiter de rafraîchissements et encore plus. Les visiteurs auront aussi accès aux enclos des équipes de la Coupe Nissan Micra et l’opportunité de rencontrer les pilotes de la série.



Kevin Bazinet et Michel Barrette

Pour cette édition 2017, Nissan a étendu son partenariat avec le Grand Prix de Trois-Rivières afin de faire rayonner la marque en dehors du circuit en présentant le spectacle gratuit « DE LA PISTE À LA SCÈNE NISSAN » qui mettra en vedette l’humoriste Michel Barrette ainsi que le grand gagnant de La Voix 3, Kevin Bazinet, qui enflammera la scène en compagnie de ses musiciens.

« Nous avons souhaité organiser un évènement familial et unique afin de réunir les propriétaires de véhicules Nissan autour de la Coupe Nissan Micra pour les remercier de leur confiance envers la marque, explique Joni Paiva, président de Nissan Canada. Fidéliser et rencontrer nos clients est important pour nous et c’est pour cette raison que nous avons organisé cet évènement qui saura plaire à tous.

Nous sommes ravis d’accueillir Michel Barrette et Kevin Bazinet, deux célébrités très appréciés des québécois pour un spectacle original et unique, associant l‘humour et la musique. Tenir cet évènement à Trois-Rivières est l’endroit idéal, la Mauricie est au centre du Québec, ce qui permettra d’accueillir nos clients de toute la province et leur faire découvrir le magnifique spectacle offert sur la piste par les pilotes de la Coupe Nissan Micra », conclu M. Paiva.

Les clients Nissan qui visiteront la tente hospitalité Nissan sur le site du GP3R recevront aussi une invitation exclusive pour participer au « GRAND BBQ NISSAN » qui se tiendra le samedi 12 août, à 18h près de la scène principale installée au Parc Portuaire du centre-ville.

Pilote au sein de la Coupe Nissan Micra, Michel Barrette, passera de la piste à la scène pour ouvrir la soirée à partir de 20h30.

« J’ai vraiment hâte de prendre le volant de ma Nissan Micra de course sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, commente Michel Barrette, j’adore l’ambiance qui règne dans cette ville pendant cet évènement, c’est quelque chose d’unique et ce sera la première fois que j’aurai la chance de rouler sur cette piste en compagnie de mes deux fils, Nicolas et Martin.

La Coupe Nissan Micra est une grande famille et nous allons beaucoup nous amuser tous ensemble, sur le circuit et sur scène. Comme Nissan, je veux moi aussi remercier mes fans, fidèles depuis des années », conclu Michel Barrette.



Michel Barrette et ses fils Nicolas et Martin

Dans la foulée de Michel Barrette, Kevin Bazinet, grand gagnant de La Voix 3, assurera la deuxième partie du spectacle, accompagné de quatre musiciens. Le public aura la chance d’entendre et d’apprécier quelques-unes de ses compositions et interprétations.

Artiste talentueux et dynamique, Kevin saura sans aucun doute séduire les invités de la grande famille Nissan.

« Je suis un grand passionné de voitures et c’est un plaisir pour moi de participer aux festivités de la Coupe Nissan Micra au Grand Prix de Trois-Rivières, commente Kevin Bazinet. J’aurai la chance d’assister à la course et voir les Micra en pleine action lors de la grande finale le dimanche 13 août dans la loge de NISSAN », conlcu Kevin Bazinet.

Gratuit et ouvert à tous, le spectacle « DE LA PISTE À LA SCÈNE NISSAN » se tiendra au Parc Portuaire du centre-ville de Trois-Rivières le samedi 12 août prochain à partir 20h30. Une section privilège à l’avant-scène sera réservée exclusivement aux propriétaires de véhicules de marque Nissan.

Ces clients auront simplement à présenter leur clé Nissan pour y accéder. Ils bénéficieront ainsi d’un emplacement de choix pour y admirer les feux d’artifices « La Magie des feux » qui auront lieu immédiatement après le spectacle.



Didier Marsaud, directeur principal, communications d'entreprise, Nissan Canada;

Kevin Bazinet;, Dominic Fugère, directeur général, Grand Prix de Trois-Rivières; Michel Barrette;

et Jacques Deshaies, promoteur, Coupe Nissan Micra.

Enfin, pour tous ceux qui n’auront pas la chance d’assister au Grand Prix de Trois Rivières, les épreuves de la Coupe Nissan Micra seront retransmises en direct sur la page Facebook de la série, une occasion unique de profiter à distance du spectacle offert par les pilotes de la série sur la piste.

Pour toutes informations sur les festivités de la Coupe Nissan Micra au Grand Prix de Trois-Rivières, veuillez consulter le site officiel de la série : www.nissan.ca/coupemicra.

HORAIRE

Vendredi, 10 août

12h Essais Coupe Nissan Micra (30 minutes)

15h55 Qualifications Coupe Nissan Micra (30 minutes)

Samedi, 11 août

10h45 Course 1 Coupe Nissan Micra (30’)

20h30 Spectacle gratuit « DE LA PISTE A LA SCENE NISSAN » Michel Barrette et Kevin Bazinet au Parc Portuaire, Centre-ville Trois-Rivières

22h La Magie des feux

Dimanche, 12 août

11h15 Course 2 Coupe Nissan Micra (30’)

Pour l’horaire complet du Grand Prix de Trois-Rivières, veuillez consulter le site officiel du GP3R : www.gp3r.com

À propos de la Coupe Nissan Micra

Présentée par JD Promotion & Compétition en collaboration avec Nissan Canada, la Coupe Nissan Micra en est maintenant à sa troisième saison. Il s’agit d’une série de courses réparties sur six fins de semaine en Ontario et au Québec.

De mai à septembre, les pilotes s’affrontent au volant de voitures Nissan Micra quasiment de série et dotées d’exactement le même équipement, ce qui permet réellement aux plus talentueux de se démarquer.

La série s’adresse aux jeunes conducteurs de kart, au Canadien moyen qui souhaite faire ses débuts dans la compétition automobile, ou à quiconque souhaitant connaître la poussée d’adrénaline d’une course.

En somme, la Coupe Nissan Micra est faite pour les passionnés de sports automobiles qui recherchent le plaisir et le frisson de la course, sans devoir dépenser des sommes extravagantes.

Calendrier de la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra :

Du 19 au 21 mai Victoria Day Weekend SpeedFest, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 26 au 28 mai Classique de printemps, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 21 au 23 juillet Classique d’été, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 11 au 13 août Grand Prix de Trois-Rivières, Québec

Du 1 au 3 sept. NASCAR Weekend, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 22 au 24 sept. Classique d’automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Kevin Bazinet et Michel Barrette de la piste à la scène lors du GP3R

Le Grand Prix de Trois-Rivières, en collaboration avec Nissan, les montres Rodania et la Corporation des événements de Trois-Rivières, a dévoilé la programmation complète des activités hors-piste qui se teindront lors du deuxième week-end d’activités, au Parc portuaire de Trois-Rivières.

À l’invitation de Nissan, Michel Barette et Kevin Bazinet prendront d’assaut la scène du Parc portuaire de Trois-Rivières le samedi 12 août au grand bonheur des dizaines de milliers de spectateurs qui participent chaque année à La Magie des Feux GP3R.

Michel Barrette sortira tout juste de sa combinaison de pilote, lui qui sera en piste au GP3R en Coupe Nissan Micra avec ses fils Martin et Nicolas. Kevin Bazinet viendra quant à lui embraser les planches avant de les encourager depuis les loges du GP3R, le dimanche. Le traditionnel spectacle pyromusical La Magie des Feux GP3R présentée par Nissan et les montres Rodania, suivra la prestation de Michel Barrette et Kevin Bazinet.

Jeudi 10 août 2017

15h00 Bénédiction des voitures de course au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 17h30 Parade des camions NASCAR et voitures de la Coupe Nissan Micra 18h30 Séance d’autographes des pilotes au Parc Portuaire 18h30 Émission Les amateurs de sports sur tout le réseau Cogeco Radio, en direct de Trois-Rivières, avec Mario Langlois et Jérémie Rainville. 19h30 Spectacle musical avec Gravity 21h00 Cinéma en plein air avec le film Drive

Vendredi 11 août 2017

19h30 Spectacle musical avec The Low Band 21h00 Spectacle musical avec Sin Salida

Samedi 12 août

19h00 Spectacle musical 20h00 Spectacle d’humour avec Michel Barrette 20h30 Spectacle musical avec Kevin Bazinet 22h00 Spectacle pyromusical La Magie des Feux GP3R 22h30 Spectacle musical avec Pop on the Rocks

source: Service Presse