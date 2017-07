Martin Roy victime d’un bris mécanique devant les siens

Lors de le Overton’s 200 au New Hampshire Motor Speedway

Martin Roy était devant les siens alors qu’il disputait le Overton’s 200 en série NASCAR Xfinity au New Hampshire Motor Speedway, samedi, à Loudon.

Le pilote de Napierville a été victime d’un bris mécanique qui l’a forcé à l’abandon, mais a vécu une belle expérience avec sa famille et ses partisans qui étaient sur place pour l’encourager.

Le pilote de la voiture Gamache/Côté/GloboCam n° 90 était de retour en action après une pause de plus de deux mois dans l’antichambre de la Coupe NASCAR Monster Energy. Celui qui est aussi propriétaire de l’écurie King Autosport avait espoir de mettre fin à une série de malchances qui ont frappé l’équipe au cours des dernières semaines.

« Habituellement, j’aime beaucoup les ovales de type SuperSpeedway, mais je dois dire que je me suis beaucoup amusé à Loudon. C’est une piste d’un mille, avec deux longs droits et des virages serrés. C’est intéressant, et j’ai aimé y courir », a décrit Roy.

Le Québécois a toutefois dû composer avec une voiture capricieuse, et s’est vu contraint à rentrer aux puits lorsqu’un ressort de soupape s’est brisé dans le moteur, avec un peu plus de 30 tours à faire dans l’épreuve qui en comptait 200.

« Ma voiture Gamache/Côté/GloboCam n° 90 était très survireuse. Malgré tout, j’avais réussi à tenir et gagner des positions. Avec cet ennui mécanique, je n’ai pas eu d’autre choix que de rentrer aux puits, pour ne pas risquer de causer un bris plus important au moteur », a indiqué le pilote, qui s’est vu créditer une 33e place à l’arrivée.

La piste de Loudon, un ovale d’un mille, est reconnue pour accueillir de nombreux amateurs québécois, en raison de sa proximité avec Montréal. Pour Martin Roy, il s’agissait d’une belle occasion de saluer le support de ses proches, qui étaient sur place.

« Toute ma famille, mes amis, mes partenaires étaient là pour m’encourager. Puisque, habituellement, la série NASCAR Xfinity court sur des pistes qui sont beaucoup plus éloignées du Québec, c’était une belle façon pour moi de les recevoir », a-t-il conclu.

L’équipe King Autosport sera de retour en action dès samedi prochain, le 22 juillet, alors que la série NASCAR Xfintiy sera du côté du Indianapolis Motor Speedway pour le Lilly Diabetes 250.

source: Fannie Brouillette