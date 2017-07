Deux fois 15 tours au RPM Speedway en Mod-Lite Québec

Michaël Forcier et Éric Désilets l’emportent

Il y avait longtemps que nos bolides n’avaient pas foulé un tracé de courses à l’intérieur de notre cédule 2017.

Toujours en raison de la fameuse pluie qui s’abat constamment les soirs où nous aurions dû être en action mais cette fois ce fut la bonne ce samedi 15 juillet sur l’oval du RPM Speedway.

Les conditions de pistes étaient vraiment exemplaires car toute l’équipe du RPM ont vraiment travaillé d’arrache pied afin que les conditions soient les meilleures et ce fut vraiment le cas.

Nous avions deux finales de 15 tours chacune à parcourir et nos 17 bolides présents ont donné tout un spectacle aux nombreux amateurs réunis pour cette soirée; les Sail Panels étaient sur tous les bolides ce qui ajoute assurément au spectacle.

Les qualifications valaient la peine d’être vues et dans la première Éric Désilets # 28 a dominé cette épreuve devant Keven Carrier Boucher # 117 et le # 10 de Kevin Parenteau, une superbe qualif; la seconde qualification fut l’affaire de Benjamin Cartier # 22b qui a su devancer Michaël Forcier # 27 et pour compléter le trio Phillipe Boisvert # 37 s’est attribué la troisième place.

PREMIÈRE FINALE

15 tours à parcourir avec Keven Carrier Boucher en tête de peloton Kevin Burke était à sa droite…Benoit Savoie signaleur en chef abaisse donc le vert et c’est parti, quelques tours suivent et aussi quelques jaunes qui ralentissent le tempo mais qui aident certains à remonter le peloton sur les relances.

Burke est maintenant en tête, Benjamin Cartier # 22b et Michaël Forcier se lancent à sa poursuite…dans les touts derniers instants le # 27 de Michaël Forcier s’empare de la meilleure position sur la piste et il la gardera jusqu’au quadrillé et sera suivi sur le podium par Kevin Burke et Kevin Parenteau # 10…une vraie belle finale.

DEUXIÈME FINALE

Les pilotes ont le couteau entre les dents et espèrent tous gravir les marches du fameux podium…Éric Désilets # 28 lance l’épreuve sous l’œil attentif de Steve Salvas directeur de courses et nous voilà parti pour 15 autres tours.

Désilets est trop fort pour les autres lors de cette seconde épreuve et devance au fil d’arrivée le # 27 de Michaël Forcier pourtant parti en milieu de troupe…Martin Fleurent # 52 complète l’épreuve en troisième place. u départ les 8 premières positions de l’épreuve initiale avaient été inversées. Notre prochaine sortie se fera du côté de l’Autodrome Drummond le samedi 22 juillet prochain toujours munis de nos fameux Sail Panels.

