Premier podium en Challenge Porsche GT3 Cup Canada pour Patrick Dussault

Lors du Honda Indy Toronto

Patrick Dussault a récolté son premier podium en Challenge Porsche Ultra 94 GT3 Cup Canada, ce week-end, dans les rues de Toronto, en marge du Honda Indy.

Le pilote de la Porsche GT3 Cup Lauzon Autosport/Construction Vincent & Dussault n° 77 a surmonté un départ difficile pour terminer en troisième place lors de la course de samedi.

La Porsche GT3 Cup de Dussault a été rapide tout au long du week-end, sur ce circuit urbain bosselé et étroit. Le pilote s’est qualifié en cinquième place et espérait gagner des positions lors de la course de 45 minutes, présentée samedi.

Lors des premiers tours, Dussault a frôlé le mur en tentant de gagner du terrain, ce qui a endommagé sérieusement la direction de la voiture. Il a perdu quelques places lors de l’incident, et a entrepris de remonter le peloton.

« Quand j’ai réalisé que ma direction était croche, j’ai cru que tout ce que je pouvais faire à ce moment était de me battre pour rester en piste et garder ma place. Au fil des tours, ma voiture était quand même plus rapide que certains concurrents devant moi, et je me suis battu pour améliorer mon classement », a expliqué Dussault.

Il est remonté en troisième place, et a été en mesure de concrétiser ce podium après une relance, tard dans la course. Il s’est également vu décerner le prix Hard Charger. Dussault était heureux d’avoir obtenu une bonne fin de course, après une épreuve mouvementée.

« Après un départ difficile, ça fait du bien d’être de retour sur le podium, mon premier depuis que je suis revenu du Royaume-Uni. Nous avons fourni un bel effort d’équipe pour cet accomplissement avec la voiture Lauzon Autosport/Construction Vincent & Dussault n° 77 », a indiqué le pilote.

Lors de la course de dimanche, Patrick Dussault a retrouvé la même voiture rapide que la veille. Quatrième au départ, sur la ligne extérieure, il a du concéder un rang au premier virage, mais a pu le reprendre en peu de temps. Il a terminé en quatrième place, tout juste au pied du podium.

« J’ai mis de la pression et j’ai attendu le bon moment pour dépasser. Somme toute, il s’agit d’un très bon week-end pour nous. L’équipe GT Racing a fait un bon travail pour préparer la Porsche GT3 Cup Lauzon Autosport/Construction Vincent & Dussault. Ça augure bien pour le reste de la saison », a conclu Dussault.

Patrick Dussault et la voiture Lauzon Autosport/Construction Vincent & Dussault n° 77 seront de retour en action dans moins d’un mois, au Grand Prix de Trois-Rivières, du 11 au 13 août, en Challenge Porsche Ultra 94 GT3 Cup Canada présenté par Yokohama.

source: Fannie Brouillette (photo du podium de Toronto – Matthieu Lambert/Lambert Production)