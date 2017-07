La Coupe Nissan Micra en action la fin de semaine prochaine au Circuit Mont-Tremblant

Qui sera couronné champion de la mi-saison ?

Six pilotes candidats au titre et une multitude d’activités hors piste !

La Coupe Nissan Micra sera de retour au Circuit Mont-Tremblant la fin de semaine prochaine, pour le troisième de ses six événements comptant pour la saison 2017.

Deux courses auront lieu dans le cadre de la Classique d’été, qui marquera la fin de la première moitié de la saison.

Outre la lutte pour le titre entre six pilotes et les batailles intenses dans les classes recrue et sénior, ce rendez-vous verra aussi le retour du célèbre comédien et humoriste Michel Barrette, cette fois avec ses deux fils comme coéquipiers et adversaires sur la piste, en plus d’une multitude d’activités en-dehors du circuit proposées par Nissan Canada aux propriétaires et fans de Nissan Micra.

La Classique d’été au Circuit Mont-Tremblant est un événement majeur dans le sport automobile canadien, apprécié autant des pilotes qui retrouvent avec plaisir le mythique circuit niché au cœur des montagnes des Laurentides, que des spectateurs qui profitent de la fin de semaine pour s’offrir quelques jours de vacances dans le village touristique de Tremblant.

Celui-ci proposera une multitude d’activités pour les vacanciers autour des courses de la Coupe Nissan Micra au Circuit Mont-Tremblant, les 21, 22 et 23 juillet.

Sur la piste, on s’attend évidemment à beaucoup d’action de la part des vingt-quatre pilotes inscrits à cette édition 2017 de la Classique d’été. Des pilotes aux commandes de leurs Nissan Micra S quasiment de série et, parmi eux, Michel Barrette.

Après d’excellents débuts dans la série en mai dernier, lui et ses fils ont décidé d’acheter une troisième voiture, de sorte que leur équipe sera désormais composée de Michel, Nicolas et Martin, chacun aux commandes de leur Nissan Micra de course !

Meneur présentement au championnat toutes-catégories, Kevin King tentera de conforter son avance par une première victoire cette saison. Avec 132 points, le pilote de l’équipe Sorel-Tracy Nissan devance les coéquipiers de l’équipe Total Canada Olivier Bédard (118 points) et Xavier Coupal (113).

Jean-Michel Isabelle, le pilote de l’équipe Perry Performance/Hull Nissan qui avait remporté les deux premières courses de la saison au Canadian Tire Motorsport Park (Ontario), est quatrième avec 106 points, tout juste devant Valérie Limoges (Total Canada) avec 102. L’Australien Keishi Ayukai, avec ses 99 points, est également dans la course au titre.

Absent des premières épreuves alors qu’il avait été invité à une course de voitures GT en Corée du Sud au printemps, l’Albertain Stefan Rzadzinski effectuera son retour en Coupe Nissan Micra. Au vu de ses nombreuses victoires lors des deux précédentes saisons, il fait partie lui aussi des candidats à la victoire à cette Classique d’été.

En catégorie Sénior, les Québécois Normand Boyer et Metod Topolnik, ainsi que l’Ontarien Peter Dyck, devraient se faire de nouveau la lutte en tête, tandis que dans la classe recrue seulement un point marque présentement l’écart entre chacun des trois premiers que sont Nicolas Barrette, Vincent Doyle et Austin Riley, le jeune autiste venu du karting qui fait sensation en ce début de saison.

Les propriétaires canadiens de Nissan Micra sont de nouveau invités à assister gratuitement à l’événement. Deux billets d’entrée, un de stationnement ainsi qu’un coupon repas leur sont offerts. Mais le plus captivant pour eux sera sans nul doute leur parade sur le circuit, à la pause du midi samedi et dimanche !

Les pilotes de la grande famille de la Coupe Nissan Micra seront quant à eux en piste à six reprises les 21, 22 et 23 juillet prochains au Circuit Mont-Tremblant. Deux séances d’essais libres d’une durée de 25 minutes chacune auront lieu vendredi, suivies samedi de la qualification (20 minutes) à 9h30, en prélude à la première course qui sera disputée à compter de 13h30.

Dimanche, la journée débutera par la qualification en vue de la seconde course de 9h00 à 9h15. Le départ de la seconde manche sera donné à 13h40. Les courses seront d’une durée de trente minutes chacune.

Les internautes pourront obtenir en temps réel les informations pertinentes en direct de la piste sur le compte Twitter de la série : @CoupeMicra.

Classement général du championnat après quatre courses :

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_ClassGen

Pour plus d’information sur la Coupe Nissan Micra, consultez : www.nissan.ca/coupemicra.

Calendrier de la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra :

Du 19 au 21 mai Victoria Day Weekend SpeedFest, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 26 au 28 mai Classique de printemps, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 21 au 23 juillet Classique d’été, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 11 au 13 août Grand Prix de Trois-Rivières, Québec

Du 1 au 3 sept. NASCAR Weekend, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 22 au 24 sept. Classique d’automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec

source: Nissan Canada News