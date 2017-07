Un bris mécanique en fin de course à Toronto ruine les chances de succès pour Tagliani

Le cinquantième départ d’Alex Tagliani en série NASCAR Pinty’s ne s’est pas terminé comme espéré

Le pilote de Lachenaie qui a croisé l’arrivée au ralenti à la suite d’un bris mécanique au 31e des 35 tours du Grand Prix Pinty’s de Toronto disputé samedi.

S’élançant de l’extérieur de la première rangée à côté du détenteur de la position de tête, Andrew Ranger, les deux protagonistes se sont échangés les commandes de la course à quelques reprises entre le troisième et sixième tour avant de s’accrocher, ouvrant ainsi la voie à Kevin Lacroix qui a filé vers sa troisième victoire de la saison en cinq départs.

À la suite de l’incident entre Tagliani et Ranger, ce dernier a dû retraiter aux stands pour réparer où il a perdu trois tours avant de revenir en piste, tandis que le pilote de la voiture EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Spectra Premium a été pénalisé d’un passage dans les puits par les officiels de la série.

Revenu en piste au cinquième rang, Tagliani a lentement remonté jusqu’au deuxième rang avant d’être victime d’un ennui mécanique. Après sa deuxième visite aux stands, il est revenu en piste pour marquer le plus de points. Tagliani a croisé l’arrivée au 14e rang devant Ranger. Les deux pilotes accusaient deux tours de retard sur le vainqueur.

« Une opportunité ratée de marquer plus de points, a déclaré Tagliani plusieurs heures après la course. J’étais satisfait de la façon dont le weekend se déroulait, du moins jusqu’au lancement de la course. Andrew (Ranger) et moi avons échangé le premier rang à quelques reprises au début de la course, mais à un moment donné alors que nous étions deux de large dans un virage, il n’y avait pas de place pour les deux voitures.

Comme Andrew était à l’extérieur, c’est lui qui a écopé. C’est dommage qu’un tel incident se soit produit et désolé pour Andrew, mais c’est l’une des conséquences de la course. Après ma pénalité, j’ai remonté les meneurs et tout semblait aller pour le mieux.

Malheureusement, le bris d’une barre arrière a ruiné toute chance d’un bon résultat. L’axe arrière se promenait à droite et à gauche sur la piste ce qui rendait la Dodge EpiPen-Lowe’s-St Hubert difficile à maîtriser. Tout cela est derrière nous maintenant. Nous allons dans l’Ouest canadien pour disputer trois courses sur des pistes ovales. Nous allons tenter de marquer le plus de points afin de relancer notre saison. »

Vingt pilotes ont pris le départ sur le circuit urbain de 2,82 kilomètres comprenant 11 virages du Toronto Exhibition Place et 15 ont croisé l’arrivée dont 13 sur le tour du vainqueur. La course a été neutralisée à trois reprises durant sept tours.

Au classement des pilotes, Tagliani occupe maintenant le huitième rang avec 179 points, à neuf longueurs du cinquième rang occupé par Ranger. La victoire de Lacroix lui permet de conforter sa place au premier rang avec 222 points, 13 de mieux que Labbé qui a terminé quatrième à Toronto.

En 50 départs en NASCAR Pinty’s, Tag a inscrit cinq victoires, huit positions de tête, 19 top cinq et 31 top dix. Les amateurs pourront revoir le déroulement du Grand Prix Pinty’s de Toronto sur les ondes de RDS le dimanche 6 août à 14 heures.

Le championnat national de voiture de stock-car se déplace dans l’Ouest canadien pour les trois prochaines courses. Premier arrêt au Wyant Group Raceway à Saskatoon le mercredi 26 juillet pour un programme double en soirée alors que deux sprints de 100 tours seront à l’affiche sur l’ovale d’un tiers de mille.

Trois jours plus tard, les pilotes se disputeront la victoire sur l’ovale d’un quart de mille du Edmonton International Raceway, une épreuve de 300 tours.

Source : Max d’Orsonnens